I gialloblu si impongono con una doppietta di Benedyczak

07-05-2023 20:23

Il Parma ha battuto per 2-0 il Brescia in trasferta nel posticipo domenicale di Serie B e ha centrato il sesto risultato utile consecutivo in campionato. Grazie a questa vittoria, la squadra di Pecchia ha agganciato il Cagliari al quinto posto in classifica, portandosi a -2 dal Sudtirol quarto.

A decidere il match una doppietta di Benedyczak nel primo tempo. Le Rondinelle, che si fermano dopo due vittorie di fila, sono quartultime a 38 punti, a -3 dalla zona salvezza.