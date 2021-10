Serie B: il Pisa cade a Crotone

16-10-2021 21:19

Prima sconfitta in campionato per la capolista di Serie B Pisa, che all’ottava giornata del campionato cadetto perde per 2-1 a Crotone per 2-1 subendo due gol nella prima metà del primo tempo, non basta l’ingresso del gioiello Lucca nella ripresa. Alle sue spalle però non ne approfitta il Lecce, che pareggia per 1-1 ad Ascoli Piceno. Domani invece la Cremonese, in casa col Benevento, potrà portarsi a -1.

Questi i risultati odierni: Ascoli-Lecce 1-1, Crotone-Pisa 2-1, L.R. Vicenza-Reggina 0-1, Pordenone-Ternana 1-3, Cosenza-Frosinone 1-1, Perugia-Brescia 1-0, Como-Alessandria 2-0.

OMNISPORT