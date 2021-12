05-12-2021 16:07

Il Pisa si è imposto a Como grazie ad un’autorete di Scaglia, ed è tornato temporaneamente in vetta al campionato di Serie B in attesa del Brescia, in campo con il Monza.

Nell’altra partita delle 14 il Parma affamato di punti non va oltre lo 0-0 ad Ascoli. I marchigiani restano in 10 nel finale di partita per l’espulsione di Salvi. In classifica gialloblu quindicesimi a 19 punti, Ascoli sesto, in piena zona playoff.

