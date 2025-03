Serie B, il Pisa vince e si rilancia per la A. Reggiana-Sampdoria, polemica dei blucerchiati per l'espulsione di Niang

Ultimi match della 30esima giornata di Serie B. Si staglia il Pisa che vince con il Mantova e allunga sullo Spezia in classifica, oltre a vedere sempre di più la A. Pari con espulsioni tra Reggiana e Sampdoria e Sudtirol e Cosenza

La 30esima giornata di Serie B si chiude in primis con il match tra Pisa e Mantova, slittato a oggi a causa del maltempo che in questi giorni ha colpito la Toscana. Partita che ha visto la squadra di Inzaghi imporsi per 3-1, conferendosi in questo modo ulteriore slancio nella corsa alla promozione in A. Negli altri campi, tra Reggiana e Sampdoria finisce 2-2 ma con un’aspra polemica arbitrale come vedremo. Stesso risultato, senza però diatribe particolari (o quasi, perché anche qui sono volati cartellini rossi), tra Sudtirol e Carrarese. Alle 17:15 si gioca Catanzaro-Cosenza.

Tra Reggiana e Sampdoria finisce in parità, ma fa discutere l’espulsione di Niang

Una partita tra due realtà che avevano necessità di trovare i tre punti, e che dopo un primo tempo non esaltante si sblocca al 33′ con il gol di Portanova. Nella ripresa il match si accende con la rete di Gondo al 60′, a cui risponde la Sampdoria al 67′ con Niang e successivamente al 74′ con Oudin: in questo caso i blucerchiati fanno l’impresa avendo siglato la rete in una situazione di inferiorità numerica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pochi minuti prima infatti Niang, non appena messo a segno il gol del 2-1, incassa il secondo giallo di fila che porta alla sua espulsione. Un cartellino estratto dopo un tentativo di scivolata da parte dell’attaccante nei confronti di Meroni. Quest’ultimo cade e si rotola, ma il fallo è molto dubbio dal momento che il tocco pare non ci sia stato. Esplodono le contestazioni da parte della panchina degli ospiti, e l’arbitro Marinelli estrae così un altro rosso, diretto però a Marras.

Il Pisa vince con il Mantova trascinato anche dalla doppietta di Tramoni

Termina in parità il primo tempo all’Arena Garibaldi: il Pisa, reduce dalla sconfitta nel turno precedente contro lo Spezia, va in vantaggio al 13′ grazie a Tramoni, approfittando di una difesa avversaria che sbaglia e pasticcia con Giordano. Ma circa una decina di minuti dopo gli ospiti pareggiano grazie al destro di Mancuso.

Nella ripresa gli uomini di Inzaghi chiudono però i conti, con le reti di Caracciolo al 49′ e al 65′ di nuovo Tramoni per la doppietta personale: con questo risultato il Pisa approfitta del rallentamento dello Spezia e si porta in classifica a +5 dai liguri.

Il Sudtirol in 10 riesce comunque a strappare il pareggio alla Carrarese

Dopo i primi 45 minuti il match è 0-1 grazie alla rete di Giovane per gli ospiti. I padroni di casa provano a siglare il pareggio con Belardinelli prima e con Veseli dopo, senza però trovare la finalizzazione.

Nel secondo tempo al 59′ Merkaj porta in parità il match, ma il Sudtirol pochi minuti dopo deve rinunciare a Praszelik per somma di ammonizioni, a causa di un fallo su Schiavi. Tuttavia i padroni di casa trovano il vantaggio al 73′ con Molina, per poi però farsi beffare sul finale dalla Carrarese e dalla rete di Torregrossa negli ultimi minuti del recupero. In ogni caso, per il Sudtirol si tratta del quinto risultato utile di fila.

Serie B, 30esima giornata: programma e risultati

Palermo-Cremonese 2-3

Cesena-Spezia 0-0

Cittadella-Sassuolo 1-2

Frosinone-Brescia 2-1

Juve Stabia-Modena 2-1

Bari-Salernitana 0-0

Pisa-Mantova 3-1

Reggiana-Sampdoria 2-2

Sudtirol-Carrarese 2-2

Catanzaro-Cosenza domenica 16 marzo ore 17:15

Classifica Serie B 2024/25