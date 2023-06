Serie B, il tecnico del Catanzaro Vivarini: “Voglio mantenere lo zoccolo duro”

Nel corso di un’intervista a Radio Rai Vivarini ribadisce: “Abbiamo unito la bravura individuale dei giocatori all’aspetto tattico-organizzativo: quando c’è questo connubio, i risultati arrivano”

18-06-2023 16:00

Nel corso di un’intervista ai microfoni di, Radio Rai l’allenatore del Catanzaro Vincenzo Vivarini, ha fatto il punto della situazione. Ecco le sue parole: “A monte c’è stato un grande impegno da parte di tutti. Abbiamo unito la bravura individuale dei giocatori all’aspetto tattico-organizzativo: quando c’è questo connubio, i risultati arrivano. Sono soddisfatto di quanto fatto, ora l’importante è guardare avanti e proiettarci al prossimo campionato. Tifosi? Abbiamo riacceso una fiammella ed è venuto fuori uno spettacolo straordinario dei nostri supporters, che ci hanno seguito dovunque. Il torneo cadetto è più impegnativo e fisico, affronteremo squadre molto ben attrezzate con piazze straordinarie. Sarà stimolante metterci alla prova, con il nostro entusiasmo possiamo fare bene. Vogliamo attrezzare una squadra per giocarcela con tutti, da matricola dovremo acquisire la salvezza ma sarebbe bello riproporre il nostro progetto tattico anche in cadetteria. Sono fiducioso”.

In chiusura un commento su Iemmello: ”Voglio mantenere lo zoccolo duro di questa squadra, ma il calcio è imprevedibile. Con lui è stato fatto un buon lavoro, il ragazzo ha sviluppato tutte le sue potenzialità ed è normale che abbia attirato attenzione. Spero che si ripeta anche in Serie B. Le mie vacanze le sto passando al telefono perché dobbiamo attrezzarci, con direttori e giocatori ci sentiamo giornalmente. Partiremo da Catanzaro intorno al 12 luglio per il ritiro a Cascia“ riporta Sportitalia.