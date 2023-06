Serie B in alto mare: i casi Reggina e Lecco fanno rischiare la paralisi del campionato

Scoppia il caos a causa delle questioni finanziarie per gli amaranto e del problema stadio per i blucelesti. Brescia e Perugia sperano nel ripescaggio

21-06-2023 17:03

La griglia delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie B 2023/2024 è tutt’altro che certa, nonostante la stagione regolare e tutti i playoff siano ormai terminati.

Sia l’iscrizione della Reggina sia quella del Lecco sono in forte dubbio dopo quanto successo negli ultimi giorni e la certezza della loro partecipazione non arriverà neanche dopo la convalida della Covisoc entro il 30 giugno: sono previsti tanti ricorsi.



Reggina: guai finanziari e il ricorso del Brescia

Il club amaranto, che nel corso della scorsa stagione è stato penalizzato di 5 punti per inadempimenti fiscali, nella serata del 20 giugno ha caricato sul portale della Figc i i bonifici su stipendi, pendenze fiscali e previdenziali, necessari per l’iscrizione al prossimo campionato cadetto.

I documenti sono stati inviati alla Lega, e così anche quelli inerenti al piano di ristrutturazione concordato con il Tribunale. La Covisoc dovrà verificare e confermare se siano regolari o meno.

Il Brescia retrocesso in Serie C, che ha presentato ricorso alla Corte d’Appello, ha segnalato alla Covisoc quattro punti critici, riporta Il Giornale di Brescia: “Non definitività del piano di ristrutturazione del debito; “Incompatibilità” tra quanto statuito dall’ordinamento sportivo (“pagamento integrale del debito”) e quello civilistico; “Non fattibilità del piano“, visto che, secondo il Brescia Calcio, il pagamento delle somme dovute per l’iscrizione si attestano sui 8,7 milioni di euro e il club, lo scorso 30 aprile, aveva in cassa 405mila euro; “Indice di liquidità“, la Reggina non sarebbe in regola sotto questo aspetto, almeno al 30 aprile scorso.

Serie B, il ricorso del Brescia può paralizzare il campionato

Come riporta il Corriere della Sera, il ricorso del Brescia presentato alla Corte d’Appello del Tribunale di Reggio Calabria potrebbe cambiare tutto anche dopo la convalida della Covisoc del 30 giugno.

Se la Corte d’Appello dovesse dare ragione alla Rondinelle, la Serie B rischierebbe di trovarsi nelle sabbie mobili a un mese circa dal calcio d’inizio.

Lecco e il problema stadio

Il Brescia guarda con attenzione anche al caso esploso nelle ultime ore a Lecco. I blucelesti, reduci da una storica promozione in Serie B dopo oltre 50 anni, rischiano di rimanere esclusi perché non hanno presentato una documentazione completa per l’iscrizione al prossimo campionato: i lombardi non hanno indicato lo stadio dove giocheranno le gare casalinghe.

Il Lecco avrebbe dovuto presentare la documentazione dei lavori che adeguassero il Rigamonti-Ceppi ai parametri richiesti per la Serie B, o indicare un secondo campo, ma nella documentazione inviata entro la mezzanotte di ieri non è arrivata nessuna delle due specifiche.

L’impianto casalingo prescelto è l’Euganeo di Padova, ma al momento dell’iscrizione il Lecco non aveva ancora l’ok del Prefetto di Padova, che arriverà solo in queste ore.

Il club bluceleste invierà così fuori tempo massimo la pec della prefettura ed è pronto a fare ricorso sull’eventuale esclusione, puntando sul merito sportivo. Un altro caso che potrebbe portare a immediati ricorsi e a prolungare l’incertezza in vista dell’inizio della stagione.

Lecco e Reggina escluse dalla B: chi ne approfitta

In caso di esclusioni di Reggina e Lecco, favorite nel ripescaggio sono Brescia e Perugia, entrambe retrocesse nella scorsa stagione. In caso di estromissione definitiva di amaranto e blucelesti saranno queste due squadre ad essere ripescate, se ne fosse esclusa solo una la priorità andrebbe al Brescia di Cellino, battuto ai playout dal Cosenza.