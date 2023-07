Serie B, la Cremonese sogna in grande: i nuovi arrivi e come giocherà Ballardini

La Cremonese riparte da Ballardini per tentare subito l'assalto alla A. Intanto il mercato ha già regalato due grandi colpi: Bertolacci e Vazquez

22-07-2023 12:00

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

La Cremonese ci ha preso gusto. E, ora, vuole tornare subito in Serie A. L’ultima apparizione tra i big, al termine di un’attesa durata 26 lunghi anni, non è andata bene: penultimo posto e retrocessione immediata tra i cadetti. La conferma di Davide Ballardini in panchina, però, è un segnale importante da parte della società. Così come gli acquisti di Bertolacci, che ha posto fine alla sua avventura in Turchia, e dell’ex Palermo e Parma Franco Vazquez.

Bertolacci e Vazquez per sognare: la Cremonese vuole la ‘A’

I grigiorossi cambieranno ancora una volta pelle, dopo l’ultima annata avara di soddisfazioni. Due nomi su tutti guidano la rivoluzione lombarda. Esperienza e qualità al servizio di Ballardini. A centrocampo è stato ingaggiato Andrea Bertolacci, classe 1991 con un passato tra le fila di Genoa e Milan. La sua migliore stagione fino a gennaio 2022 con la casacca del Fatih Karagümrük, con cui realizzò sette gol in 15 presenze.

Chiusa la parentesi turca, ha sposato il progetto Cremonese. Proprio come ‘El Mudo’ Vazquez, che ha firmato per una stagione con opzione per la seconda. A 34 anni l’argentino naturalizzato italiano viene da due stagioni di livello con il Parma, squadra con cui è andato a bersaglio 24 volte in 69 partite.

Gli altri acquisti della Cremonese per tentare il salto di categoria

Dalla Juventus è arrivato in prestito Nikola Sekulov, che la scorsa stagione ha giocato in Serie C con la Next-Gen. Il ventunenne nato a Piacenza originario della Macedonia del Nord è un elemento duttile, che può essere impiegato come esterno alto o da mezzala. Come vice Castagnetti è stato ingaggiato un altro giovane talento: Alessio Brambilla, scuola Milan. Dall’Ascoli, invece, è in dirittura d’arrivo Michele Collocolo, sempre per rinforzare la zona centrale del campo. Verso l’addio, invece, Okereke e Zanimacchia.

Come giocherà Ballardini? Ecco la nuova Cremonese

Se a inizio stagione si pensava che il tecnico ravennate potesse optare per il 4-2-3-1, ora la sensazione è che il mercato stia spingendo Ballardini a puntare su altre soluzioni. Tutto ruota proprio attorno a Franco Vazquez, che potrebbe essere impiegato come trequartista nel 4-3-1-2. Occhio, però: perché l’ex Siviglia, che l’allenatore ha già allenato ai tempi del Palermo, può anche essere schierato come seconda punta. In tal caso, lo sostituirebbe Buonaiuto. Visto il numero di mezzali a disposizione, non è da escludere il ricorso al 4-3-3.