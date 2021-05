Serie B, la griglia dei playoff: accoppiamenti e date

La stagione regolare di Serie B ha dato lunedì i suoi ultimi verdetti: Empoli e Salernitana salgono direttamente in Serie A, mentre retrocedono in Serie C Entella, Pescara, Reggiana, e Cosenza.

I risultati di lunedì hanno determinato anche le squadre che parteciperanno ai playoff, ovvero Monza, Lecce, Venezia, Cittadella, Chievo, Brescia.

Le prime due avanzano già al turno successivo, le altre quattro si sfidano in gare secche per determinare le ultime due semifinaliste. In caso di parità anche dopo i supplementari si qualifica la squadra con il miglior piazzamento.

Il calendario:

Cittadella-Brescia: giovedì 13 maggio ore 18, gara secca allo stadio Tombolato. Chi vince affronterà il Monza.

Venezia-Chievo: giovedì 13 maggio ore 21, gara secca allo stadio Penzo. Chi vince affronterà il Lecce.

Le semifinali sono in programma il 17 (andata) e il 20 maggio (ritorno). La finale d’andata è in programma domenica 23 maggio, il ritorno giovedì 27 maggio.

