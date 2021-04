Serie B, Lecce: il club compie 113 anni e festeggia

Il regalo più bello per festeggiare i 113 anni di storia del club pugliese sarebbe ovviamente una vittoria contro il Cittadella sabato pomeriggio e, ciliegina sulla torta, la promozione in serie A a fine campionato.

Questa diventerebbe così l’annata perfetta, quella da ricordare. Gli uomini di Corini sono in corsa ed essendo secondi in classifica puntano alla promozione diretta, senza dove passare dalla lotteria dei playoffs.

E comunque, a prescindere dai vari risultati, è una festa che merita di esser celebrata, quella del 113esimo compleanno: e il Lecce lo farà indossando la maglia storica, in occasione della partita interna contro il Cittadella. Questa la nota della società:

“L’U.S. Lecce comunica che in occasione delle gara di campionato Lecce – Cittadella in programma sabato 1° maggio alle ore 14:00, i giallorossi scenderanno in campo indossando la maglia storica, scelta per celebrare i 113 anni del calcio a Lecce e già utilizzata nei match disputati al Via del Mare con Chievo Verona e Salernitana. Il kit, riproduzione fedele del completo delle stagioni 1978/79 e 1979/80, è stato ideato, realizzato e prodotto dalla M908 che, su input della società, ha provveduto ad un ordine straordinario, consegnato in sede in tempi record”.

OMNISPORT | 29-04-2021 11:22