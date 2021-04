Serie B: l'Empoli riparte con una vittoria

L’Empoli riparte con una vittoria: dopo le due partite di stop a causa del focolaio di Coronavirus, la capolista non sbaglia al ritorno in in campo nell’anticipo della 33esima giornata di Serie B.

I toscani hanno superato per 1-0 la Reggiana al Mapei Stadium grazie alle rete di Matos, realizzata all’11’. Grazie a questo successo, la squadra di Dionisi si issa a quota 62 punti, a +4 sul Lecce secondo e con una gara in meno: per gli azzurri è il quinto successo nelle ultime sei partite.

