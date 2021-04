Serie B: oggi i due recuperi della 32a giornata

Torna in campo il campionato cadetto con due recuperi.

Il Pescara rigioca dopo due settimane complicate a causa del focolaio Covid che ha colpito il club. Gli abruzzesi sono obbligati a conquistare i tre punti per sperare di raggiungere quanto meno i playout salvezza. Non sarà semplice però, soprattutto perché tra positivi e infortunati il tecnico Grassadonia dovrà rinunciare a una decina di calciatori. Ultimo in classifica con soli 22 punti, l’Entella si trova in una situazione davvero disperata. Solo la matematica tiene in vita i liguri, che avrebbero bisogno di un vero e proprio miracolo per riuscire a non retrocedere. In panchina esordirà Gennaro Volpe, promosso alla guida della prima squadra dopo l’esonero di Vivarini.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Bellanova, Guth, Scognamiglio, Masciangelo; Dessena, Valdifiori, Machin; Galano, Odgaard, Capone.

ENTELLA (4-3-1-2): Russo; De Col, Chiosa, Pellizzer, Costa; Brescianini, Dragomir, Andreis; Schenetti; Mancosu, Rodriguez.

Alle ore 16.00 scende in campo la capolista Empoli. Toscani a caccia di un successo fondamentale, che potrebbe essere decisivo per la promozione diretta in Serie A. “Sarà una partita molto complicata perché affronteremo un avversario che viene per vincere – ha dichiarato mister Dionisi alla vigilia del match. Fisicamente stiamo bene e abbiamo l’intera rosa a disposizione. E’ un privilegio poter scegliere e sono sicuro che faremo una bella prestazione”. Il Chievo giunge al Castellani con l’intenzione di conquistare un risultato positivo in chiave playoff. “Per noi può essere l’occasione di fare punti e avvicinarci all’obiettivo – ha affermato Alfredo Aglietti in conferenza stampa. Per due posti ci sono 4-5 squadre ed è chiaro che si dovrà lottare fino all’ultimo, punto su punto.”

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; haas, Stulac, Ricci; Bajrami; Mancuso, Matos.

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Vaisanen, Gigliotti, Renzetti; Canotto, Palmiero, Obi, Garritano; Margiotta, De Luca.

OMNISPORT | 27-04-2021 12:50