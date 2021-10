Serie B: ok Cremonese e Cittadella

La Cremonese batte in casa la Ternana e si issa al secondo posto in una delle partite della settima giornata di Serie B. I grigiorossi si impongono per 2-0 grazie alle reti di Zanimacchia e Di Carmine, salendo a quota 15 punti.

Vittoria casalinga anche per l’Alessandria contro il Cosenza: per i piemontesi è il primo successo stagionale.

Colpo esterno del Cittadella, che vince 1-0 a Frosinone grazie alla rete di Okwonkwo e si porta al sesto posto in classifica a 12 punti. Crotone raggiunto in casa dall’Ascoli al 96′: prima vittoria rimandata per i pitagorici.

I risultati delle partite delle 14:

Alessandria-Cosenza 1-0

Cremonese-Ternana 2-0

Crotone-Ascoli 2-2

Frosinone-Cittadella 0-1

OMNISPORT | 02-10-2021 15:59