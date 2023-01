Serie B: ok Südtirol e Ternana, Benevento beffato

15-01-2023 18:19

Due vittorie interne e un pareggio nei tre posticipi domenicali della 20ª giornata di Serie B, prima del girone di ritorno. Nel derby della famiglia Bisoli tra il Südtirol allenato da Pierpaolo e il Brescia del figlio Dimitri, capitano delle Rondinelle, vincono gli altoatesini che si rilanciano in piena zona playoff: decide un gol di Rover al 30′, che complica la classifica del Brescia.

L’arrivo di Aglietti al posto di Clotet non ha portato la svolta, lombardi senza successi da sei partite e solo a +3 sulla zona playout. Il Südtirol invece sale a 29 punti piazzando il controsorpasso sul Cagliari in sesta posizione insieme alla Ternana che al “Liberati” conquista la seconda vittoria dell’era Andreazzoli: Ascoli ko 1-0, in gol Palumbo al 27′.

Al “San Vito-Marulla” invece si mangia le mani Fabio Cannavaro che con il suo Benevento viene rimontato allo scadere dal Cosenza ultimo in classifica: ai giallorossi non basta il rigore di Ciano al 31′, all’89’ impatta Vaisanen, ma l’1-1 finale non accontenta nessuno perché la squadra di Viali resta in fondo alla graduatoria a -4 dalla salvezza diretta, mentre i sanniti, a quota 23 punti, sono ai margini della zona playout.