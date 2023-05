Serie B: pareggi per Bari, Genoa e Parma

Frenata delle prime del campionato nella 35esima giornata di Serie B

01-05-2023 17:02

In attesa della capolista Frosinone, in campo in serata contro la Reggina, frenano tutte le sue dirette inseguitrici nella 35esima giornata di Serie B.

Il Genoa, ora secondo a un punto, non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Sudtirol quarto in classifica. Frenata anche per il Bari, bloccato in casa sull’1-1 dal Cittadella (Galletti avanti con Benedetti, pareggio ospite di Maistrello), e per il Parma, che avanti di 2-0 si è fatto rimontare sul 2-2 a Benevento (Benedyczak e Man per i gialloblu, Ciano e e Acampora per i giallorossi, espulso Cobbaut.

Tra le altre partite, vittoria cruciale in chiave playoff dell’Ascoli contro il Pisa per 2-1, mentre il Brescia con il medesimo risultato piega il Cosenza e prova ad allontanarsi dalle zone calde della classifica. Pareggio per 1-1 tra Como e Palermo.

I risultati

Como-Palermo 1-1

Ascoli-Pisa 2-1

Bari-Cittadella 1-1

Benevento-Parma 2-2

Brescia-Cosenza 2-1

Sudtirol-Genoa 0-0