Serie B: pari per Genoa, Parma e Spal

20-08-2022 22:55

Terminano in parità le tre partite di Serie B in programma nella serata di sabato. Il Genoa non va oltre lo 0-0 contro il Benevento, all’esordio a Marassi, il Grifone comanda ma non è concreto in avanti. Reti bianche anche a Perugia, dove gli umbri impattano con un Parma decisamente più in palla. 1-1 ad Ascoli tra i padroni di casa e la Spal: al rigore di Gondo replica Maistro.

Questa la classifica aggiornata

Palermo 4

Ascoli 4

Genoa 4

Reggina 3

Brescia 3

Cittadella 3

Frosinone 3

Cosenza 3

Bari 2

Parma 2

Cagliari 1

Como 1

Benevento 1

SPAL 1

Perugia 1

Pisa 0

Ternana 0

Venezia 0

Modena 0

SudTirol 0