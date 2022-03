Serie B: pari tra Lecce e Brescia, colpo Perugia

12-03-2022 16:20

Lecce e Brescia hanno pareggiato per 1-1 nel big match della 29esima giornata del campionato di Serie B. I salentini, avanti con Strefezza al 19′, sono stati raggiunti nella ripresa da Bisoli, a segno al 30′ dopo il rigore sbagliato di Pajac. In classifica giallorossi sono primi a +1 sulla Cremonese in campo domenica, lombardi terzi.

Colpo del Perugia a Reggio Calabria: gli umbri si sono imposti di misura grazie a Burrai e entrano in zona playoff a quota 45 punti. La Ternana ha regolato il Cosenza 2-0 e si allontana dalla zona calda della classifica.

I risultati delle partite di B delle 14:

Lecce-Brescia 1-1

Reggina-Perugia 0-1

Ternana-Cosenza 2-0

