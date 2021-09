Serie B: Parma a valanga a Pordenone, si ferma il Cittadella

Il Parma si torna a iscrivere alle grandi favorite della Serie B, mentre la Cremonese frena le grandi ambizioni del Cittadella. Queste le due sentenze più importanti della domenica del campionato cadetto.

In serata i ducali travolgono il Pordenone nella trasferta in terra friulana: finisce 4-0, con due gol per tempo. Nel primo è Vazquez a sbloccare il tabellino al 19′, poi segna Juric al 38′. Nella ripresa arrivano le marcature di Inglese al 64′ e Man all’80’. Con questa vittoria il Parma sale a 7 punti, due in meno delle tre capoliste, Brescia, Pisa e Ascoli.

Resta invece fermo a 6 il Cittadella, che era a punteggio pieno prima della trasferta sul campo della Cremonese. A firmare il 2-0 grigiorosso sono stati Buonaiuto e Vido. Nella terza sfida di giornata il Cosenza regola per 2-1 il Vicenza in uno scontro tra squadre ferme a quota 0: per i calabresi in gol Gori e Caso, inutile la firma di Meggiorini al 94′.

OMNISPORT | 12-09-2021 22:33