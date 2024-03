Serie B, riflettori su Parma-Brescia: tutti i big-match e dove vederli in tv

Si apre oggi la 29a giornata del campionato cadetto: super sfida al "Tardini", in attesa dello scontro diretto tra Cremonese e Como. Domenica c'è Venezia-Bari

08-03-2024 12:06

Si apre oggi la 29a giornata della Serie B 2023-24, con la capolista Parma pronta ad ospitare il Brescia di Rolando Maran tra le mura del “Tardini”. Grande occasione per gli uomini di Fabio Pecchia, che possono mettere pressione a Cremonese, Como e Venezia, senza dimenticare il Palermo di Eugenio Corini e il Catanzaro di Vincenzo Vivarini. Entriamo nel dettaglio del programma completo del prossimo weekend.

Dove vedere le partite di Serie B in diretta tv e streaming

Tutte le partite di Serie B, anche in questa 29a giornata, saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport, con l’opzione “Diretta Goal Serie B” sui canali 201 e 251, e live su DAZN, broadcaster che ha acquisito in co-esclusiva i diritti televisivi della cadetteria e renderà visibile il programma completo del turno sulla propria piattaforma. “Zona DAZN” è la finestra di riferimento per chi non vuole perdersi nemmeno un minuto degli incontri che si disputeranno in contemporanea tra sabato e domenica. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv e nell’apposita sezione della Home di SkyQ, per tutti gli abbonati, al pari di dispositivi quali Play Station e XBox.

Potrete assistere alle sfide del weekend di Serie B anche in diretta streaming su Sky Go, NOW Tv e DAZN. Le rispettive applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e facilmente accessibili tramite un semplice login. Una volta inseriti i propri dati personali, previo abbonamento, sarà necessario selezionare solo l’evento e godersi lo spettacolo del campionato cadetto.

Diretta radio su Rai Radio Uno, con aggiornamenti in tempo reale su marcatori, risultato e momenti salienti delle partite anche sui canali social ufficiali dei club interessati. Gli highlights delle gare saranno disponibili sui canali YouTube di Sky Sport e DAZN poco dopo il triplice fischio, mentre non è prevista nessuna diretta tv in chiaro su TV8, Mediaset o Rai.

Parma-Brescia, le probabili formazioni

Toccherà a Parma-Brescia aprire il 29° turno di Serie B, a partire dalle ore 20.30 di oggi. Pubblico delle grandi occasioni al “Tardini”, con la prima della classe chiamata a non steccare per approfittare dello scontro diretto tra Cremonese e Como e mettere pressione al Venezia di Vanoli, impegnato al “Penzo” contro il Bari di Beppe Iachini. Di fronte, un Brescia che non ha nessuna intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale, soprattutto dopo il roboante successo con il Palermo di Eugenio Corini.

Per quanto concerne le scelte di formazione, Fabio Pecchia ritrova la mente del suo undici titolare, Adrian Bernabé, ma perde il difensore Circati. Chiavi della retroguardia nelle mani di Osorio e Balogh, dinanzi all’ex Spezia Chichizola. Sulle corsie esterne capitan Delprato e Coulibaly, con Dennis Man ad affiancare Bonny e Benedyczak in avanti.

Le Rondinelle rispondono con il consueto 4-3-2-1: Borrelli dovrebbe guidare l’attacco biancazzurro, con Galazzi e uno tra Bjarnason e Bianchi alle sue spalle. In mediana chance per Besaggio, con Paghera in cabina di regia e Bisoli in versione box to box. Adorni e Papetti al centro del reparto arretrato, con Dickmann a destra e Jallow sul versante mancino.

Ecco le probabili formazioni di Parma-Brescia:

PARMA (4-3-3): Chichizola; Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly; Estevez, Bernabé, Hernani; Man, Bonny, Benedyczak. All. F. Pecchia.

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Dickmann, Adorni, Papetti, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi, Bjarnason; Borrelli.

All. R. Maran.

Il programma della 29a giornata di Serie B: big match e scontri diretti

Tutto pronto per la 29a giornata del campionato di Serie B, la 10a del girone di ritorno. Tante sfide interessanti, dall’anticipo Parma-Brescia al big match Cremonese-Como, in programma allo “Zini” sabato alle ore 16.15. Riflettori puntati anche su Catanzaro-Reggiana, con le Aquile di Vincenzo Vivarini reduci dalla prestigiosa vittoria nel derby con il Cosenza di Fabio Caserta. Gli emiliani, allenati da Alessandro Nesta, sono alla ricerca di punti salvezza, essendo a ridosso della zona playout.

Aglietti e Corini si giocano tantissimo al “Rigamonti-Ceppi” di Lecco, con il tecnico del Palermo a rischio esonero dopo la batosta di Brescia. Già contattato l’ex Udinese Luca Gotti. Domenica, occhi puntati su Venezia-Bari, con i lagunari che viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e devono tenere il passo delle dirette concorrenti alla promozione diretta.

Chiuderà il turno il Monday Night che vedrà protagoniste la Sampdoria di Andrea Pirlo e l’Ascoli di Fabrizio Castori, con i blucerchiati che vogliono ripetersi a pochi giorni dal successo esterno di Piacenza con la Feralpisalò.

Questo il programma completo della 29a giornata di Serie B, con gli orari di tutte le partite:

Parma-Brescia Venerdì ore 20.30

Cosenza-Cittadella Sabato ore 14.00

Spezia-Sudtirol

Modena-Feralpisalò

Pisa-Ternana Sabato ore 16.15

Catanzaro-Reggiana

Cremonese-Como

Lecco-Palermo Domenica ore 16.15

Venezia-Bari

Sampdoria-Ascoli Lunedì ore 20.30

Qui di seguito la classifica attuale della Serie B: Parma 59, Cremonese 53, Como 52, Venezia 51, Catanzaro 48, Palermo 46, Brescia 38, Modena 36, Cittadella 36, Sudtirol 35, Pisa 34, Sampdoria 34, Bari 34, Cosenza 33, Reggiana 33, Ternana 29, Ascoli 28, Spezia 27, Feralpisalò 24, Lecco 21.