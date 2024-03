Serie B: si riparte con Ternana-Parma e Brescia-Palermo, dove vedere le gare in tv

Big match e scontri diretti del prossimo turno del campionato cadetto, che apre i battenti sabato alle ore 14: super sfida tra Como e Venezia al "Sinigaglia"s

01-03-2024 13:21

Archiviato l’ultimo turno infrasettimanale, in Serie B è tempo di aprire alle porte ad un nuovo importante weekend. Partite che potrebbero dire tantissimo sulle ambizioni delle squadre in corsa per la promozione diretta e sulle formazioni immischiate nella lotta per non retrocedere. Dalla capolista Parma alla Sampdoria di Andrea Pirlo, passando per il big match Como-Venezia e il sentitissimo derby calabrese Cosenza-Catanzaro. Entriamo nel dettaglio del programma completo della 28a giornata di Serie B, tra orari e info utili per vedere tutto in diretta tv e live in streaming.

Dove vedere le partite di Serie B in diretta tv e streaming

Tutto pronto per il 28° turno del campionato cadetto. Tutte le partite saranno trasmesse, come di consueto, in diretta tv sui canali Sky Sport, con la possibilità di non perdersi nemmeno un minuto delle gare che si disputeranno in contemporanea, grazie all’opzione “Diretta Goal Serie B” sui canali 201 e 251. Il programma completo del weekend sarà visibile live anche su DAZN, la cui applicazione è attiva su ogni comune smart tv, nella sezione “App” di SkyQ e su piattaforme quali Ps4 e XBox. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, vi basterà selezionare la finestra di riferimento e godervi lo spettacolo della cadetteria.

Potrete assistere alle sfide della 28a giornata di Serie B in diretta streaming su Sky Go, NOW Tv e DAZN. Le rispettive applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili attraverso l’inserimento dei propri dati personali, già richiesti al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Diretta radio su Rai Radio Uno, subito dopo il GR delle 13.00 per quanto concerne gli incontri del sabato.

Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali delle squadre coinvolte, per essere sempre a conoscenza di risultato, marcatori e momenti salienti. Highlights disponibili sui canali YouTube di Sky Sport e DAZN poco dopo il fischio finale del match di riferimento. Non sono previste dirette tv in chiaro su TV8, Mediaset e Rai Sport.

Il programma completo della 28a giornata di Serie B

Dopo i risultati registrati nel corso del turno infrasettimanale, le squadre del campionato cadetto sono chiamate ad affrontare la terza partita nel giro di pochi giorni. Il Parma di Fabio Pecchia, sempre al comando della classifica, va a far visita ad una Ternana reduce dal “colpaccio” di Palermo, che ha consolidato le certezze di Pereiro e compagni. I rosanero, dal canto loro, si preparano a sfidare il Brescia di Rolando Maran allo “Stadio Rigamonti”, con le Rondinelle che hanno appena strappato un punto importante al “Del Duca” di Ascoli.

Il Sudtirol può archiviare il discorso salvezza battendo il Lecco di Aglietti, mentre la Sampdoria di Andrea Pirlo non può permettersi di sbagliare al “Garilli” di Piacenza contro la neopromossa Feralpisalò. “L’obiettivo primario è evitare la Serie C”, ha ribadito l’ex allenatore della Juventus, conscio delle problematiche che stanno caratterizzando la stagione blucerchiata.

Il big match di questo turno è senza dubbio Como-Venezia, in programma domenica alle ore 16.15. Riflettori puntati anche sul derby calabrese Cosenza-Catanzaro, con le due tifoserie storicamente divise da un’accesa rivalità. Sarà spettacolo anche sugli spalti. L’Ascoli, che ritroverà mister Castori in panchina, ospiterà la Reggiana di Alessandro Nesta, rimasta a secco di vittorie anche contro il Sudtirol.

Chiuderà il programma la Cremonese di Giovanni Stroppa, che dovrà vedersela con il Modena di Paolo Bianco al “Braglia”, in una partita mai banale. Calcio d’inizio previsto per domenica alle ore 18.30.

Questo il programma completo della 28a giornata di Serie B:

Sudtirol-Lecco Sabato 2 marzo ore 14.00

Ternana-Parma

Brescia-Palermo

Bari-Spezia Domenica 3 marzo ore 16.15

Feralpisalò-Sampdoria

Ascoli-Reggiana

Como-Venezia

Cittadella-Pisa

Cosenza-Catanzaro

Modena-Cremonese Domenica 3 marzo ore 18.30

Serie B, big match e scontri diretti della 28a giornata

Como-Venezia è la partita di cartello di questo 28° turno di Serie B. Squadre divise da appena due punti in classifica, con la promozione diretta sempre a portata di mano. La formazione di Vanoli viene dalla convincente vittoria con il Cittadella, mentre i lariani hanno liquidato senza troppi problemi la pratica Lecco, aggiudicandosi l’intera posta in palio al termine del “derby del Lago”. Domenica, sarà battaglia al “Sinigaglia”.

Sabato, però, si parte subito forte con Ternana-Parma e Brescia-Palermo, confronti che non possono non destare curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. La capolista, reduce dall’amaro pareggio interno con il Cosenza, ha intenzione di tornare immediatamente al successo, ma non sarà facile contro una delle compagini più in forma del campionato. I rosanero di Corini devono riscattare il passo falso messo a referto proprio contro le Fere, ma l’undici di Maran è un ostacolo mai facile da superare.

“Prova del 9” per il Catanzaro di Vincenzo Vivarini, impegnato in casa dei rivali del Cosenza, nel derby tutto calabrese. Interessantissimo l’incrocio fra la Cremonese di Stroppa e il Modena di Paolo Bianco, con il fattore “Braglia” che potrebbe rappresentare un ulteriore problema per i grigiorossi, reduci dalla bella vittoria di Marassi con la Sampdoria di Pirlo. I blucerchiati, peraltro, si giocano un’importante “fetta” di salvezza contro la matricola Feralpisalò.

Big match e scontri diretti della 28a giornata di Serie B:

Serie B: il calendario completo