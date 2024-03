Serie B, riflettori su Parma-Catanzaro: i big-match e dove vederli in tv e in streaming

Il programma del 31° turno di Serie B, tanti big match e partite di cartello a Pasquetta: il Como ospita il SudTirol, il Venezia sfida la Reggiana

30-03-2024 11:51

Il calcio non si ferma neanche a Pasquetta e la Serie B nel menù avrà un minestrone di partite molto importanti. Tanti punti decisivi in palio in vista della fine della regular season e dell’arrivo dei playoff e playout.

Il Parma ospita il Catanzaro, Pirlo sfida la Ternana

La Serie B aprirà il sipario con il lunch match tra Modena e Bari, un bivio per il finale di stagione di entrambe le squadre, che dovranno guardarsi anche dietro le spalle per non rischiare di essere risucchiate nel ciclone dei playout. E soprattutto per i biancorossi il momento è molto delicato con la vittoria che non arriva da cinque giornate. Il Como è a due punti dal secondo posto, che vorrebbe dire promozione diretta in Serie A. Per continuare a sognare dovrà fare i conti con il SudTirol, squadra ostica e imprevedibile in base alla giornata.

Nel valzer di partite pomeridiane ci saranno punti importanti in palio per la lotta salvezza con Spezia-Ascoli pronte a farsi la guerra in campo. Ma a prendersi la scena sarà il big match tra Parma e Catanzaro, con la squadra di Pecchia che già pensa a come festeggiare il primo posto e Vivarini che sogna il quarto per avere un vantaggio in ottica playoff. Il Palermo andrà a Pisa per cercare di darsi una scossa dopo le ultime prestazioni, mentre il Venezia ospiterà la Reggiana per tenersi stretto il secondo posto.

Ultima spiaggia per il Lecco in casa contro il Cittadella, che non conquista i tre punti da dieci giornate. Anche il Cosenza ha bisogno di punti per evitare spiacevoli sorprese e al “Gigi Marulla” sfiderà il Brescia. Aperitivo con Cremonese-FeralpiSalò, sulla carta un match molto complicato per gli ospiti. La squadra di Stroppa non può permettersi cali di tensione per puntare al secondo gradino del podio e quindi all’accesso diretto in Serie A. Chiuderà la giornata la Sampdoria di Pirlo che potrà confermare il momento d’oro contro la Ternana.

Serie B, il programma della 31ª giornata

ore 12:30 Modena – Bari

ore 15:00 Como – SüdTirol

ore 15:00 Cosenza – Brescia

ore 15:00 Lecco – Cittadella

ore 15:00 Parma – Catanzaro

ore 15:00 Pisa – Palermo

ore 15:00 Spezia – Ascoli

ore 15:00 Venezia – Reggiana

ore 18:00 Cremonese – FeralpiSalò

ore 20:30 Sampdoria – Ternana

Dove vedere la Serie B

Non ci sono canali che abbiano l’esclusiva assoluta per trasmettere la Serie B, di alternative ce ne sono parecchie: