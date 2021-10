Serie B: prima sconfitta per il Pisa, colpo Crotone

16-10-2021 16:23

Prima sconfitta in campionato per il Pisa capolista della Serie B: la squadra di D’Angelo è stata battuta per 2-1 allo Scida dal Crotone, che ha invece conquistato la prima vittoria in cadetteria. I pitagorici si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Mulattieri e Zanellato nel primo tempo. Per i nerazzurri, comunque sempre al comando della classifica a quota 19 punti, non è bastata la rete di Toure. All’8′ De Vitis ha sbagliato un calcio di rigore per gli ospiti.

Nelle altre partite, successi esterni per Reggina e Ternana a Vicenza e Pordenone (a rischio Rastelli sulla panchina dei Ramarri), mentre il Lecce ha pareggiato per 1-1 ad Ascoli: Iliev ha replicato a Strefezza, in classifica i salentini sono temporaneamente secondi a 15 punti, a -4 dal Pisa.

I risultati delle partite delle 14:

Ascoli-Lecce 1-1

Crotone-Pisa 2-1

Vicenza-Reggina 0-1

Pordenone-Ternana 1-3

