Serie B, primo ko interno per il Frosinone: vince il Parma

La capolista cede in casa, gli emiliani passano 4-3. Nell'altro anticipo il Pisa ha battuto in rimonta il Perugia.

24-02-2023 23:25

Si è aperto con il botto il 26° turno del campionato di Serie B. È infatti arrivata la prima sconfitta casalinga in questa stagione per il Frosinone capolista, che al termine di una partita pazza ha ceduto allo Stirpe per 4-3 al Parma. Emiliani che hanno pure chiuso il match in nove uomini, ma che sono riusciti comunque a portarsi a casa i tre punti. Frosinone per ora a +12 sul Genoa, Parma invece settimo in zona playoff.

Più avanti al sesto posto è salito invece il Pisa, capace di battere per 2-1 in rimonta il Perugia nell’altro anticipo del venerdì sera. Una vittoria molto importante, in un match terminato dieci contro dieci. Toscani che sono appunto in zona playoff, mentre gli umbri restano vicini a quella playout a +1 sul Como.