Dove vedere la 5^ giornata di Serie B, Catanzaro-Parma e non solo: ecco i big-match

La B entra nel vivo con le prime sfide di alta classifica. Il Catanzaro ospita il Parma, tutti i match in programma: le date, gli orari e dove vederli

14-09-2023 09:05

La Serie B sta dando i primi piccoli feedback, anche se storicamente sono volatili e dinamici, come racconta la storia recente del Cagliari, che nella scorsa stagione si è trasformato dopo l’arrivo di Ranieri. Le big sperano di fare prima il salto di qualità, la Sampdoria soprattutto, che non vince dal primo turno contro la Ternana. La quinta e prossima giornata potrà diventare la prima sliding doors del campionato, con tanti match di cartello e partite delicate in programma.

I big match della prossima giornata di Serie B

Si apre il sipario domani con Venezia-Spezia, due squadre che stanno vivendo un momento dai sentimenti opposti. I lagunari sono imbattuti e al quarto posto in campionato con 8 punti, al contrario i bianconeri navigano nella parte bassa della classifica, con zero vittorie centrate.

L’aria di Serie A può rendere speciale la sfida. Aquilani contro Mignani, un emergente contro un allenatore esperto: questo è il preambolo della sfida tra il Pisa e il Bari, due tra le pretendenti ai playoff, che cercano ancora la giusta sinfonia in questo inizio leggermente stonato.

La domenica di sport si illuminerà con Catanzaro-Parma, per quello che attualmente è lo scontro diretto per sognare il primo posto e la promozione. I neopromossi allenati da Vivarini stanno confermando quanto di buono visto in Serie C, mentre i ducali vogliono riscattarsi dopo la finale playoff sfumata la scorsa stagione. Sold out da giorni al Ceravolo. La Sampdoria di Pirlo spera di ritrovare un po’ di ottimismo contro il Cittadella.

Serie B, 5a giornata: date e orari

La quinta giornata di Serie B sarà spalmata in quattro giorni: si comincerà con l’anticipo tra Venezia e Spezia di venerdì 15 settembre e si concluderà lunedì alle 20.30 con il posticipo tra la Sampdoria e il Cittadella. Si ritornerà a giocare di giorno, dopo i match serali del mese di agosto. Sabato si disputeranno cinque sfide, tutte alle 14.00 e una alle 16.15. Domenica invece si sfideranno solo Catanzaro-Parma e Como-Ternana, entrambe alle 16.15. Di seguito tutte le date e gli orari dei match:

Venerdì 15 Settembre

Venezia – Spezia, ore 20:30

Sabato 16 Settembre

Ascoli – Palermo, ore 14:00

Cosenza – Südtirol, ore 14:00

Feralpisalò – Modena, ore 14:00

Lecco – Brescia, ore 14:00

Pisa – Bari, ore 14:00

Reggiana – Cremonese, ore 16:15

Domenica 17 Settembre

Catanzaro – Parma, ore 16:15

Como – Ternana, ore 16:15

Lunedì 18 Settembre

Sampdoria – Cittadella, ore 20:30

Dove vedere la 5a giornata di Serie B in tv e in streaming

Le partite di Serie B della quinta giornata, così come tutte quelle della stagione, saranno visibili in diretta, in tv e in streaming, sulle piattaforme Sky, Dazn e Now Tv. Da questa stagione non è più possibile seguire il campionato su Helbiz Live.