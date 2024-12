Sassuolo implacabile: vittoria in rimonta con l'asse Berardi-Moro. Modena di corto muso, gioia Cesena

I risultati e i marcatori del sabato pomeriggio della 17^ giornata di Serie B: i neroverdi non perdonano, profondo rosso SudTirol

Il Frosinone sfiora l’impresa contro il Sassuolo, ma deve arrendersi alla superiorità tecnica della squadra di Grosso, che però passa un brutto pomeriggio per oltre un’ora di gioco. Il Cesena batte il Cosenza e ritrova la vittoria, così come il Modena che fa festa dopo tre turni. Niente da fare per il SudTirol, che ormai non vince da otto giornate: solo un pari per gli altoatesini, che restano nel fondo della classifica di Serie B.

Sassuolo implacabile, sorride il Cesena

Il pomeriggio della 17esima giornata di Serie B parte con la solita certezza: la vittoria della capolista Sassuolo di Fabio Grosso. Questa volta i neroverdi hanno filo da torcere contro il Frosinone e riescono a conquistare i tre punti solo in rimonta. Decisivi i gol di Mulattieri e Moro, sull’assist del solito Berardi, che ribaltano il momentaneo vantaggio firmato da Oyono. Rivede la luce il Cesena, che ritrova il successo dopo tre giornate, superando di misura il Cosenza: Tavsan a fine primo tempo sblocca il match, Berti raddoppia nella ripresa, poi al 70′ la riapre Ricciardi, ma i bianconeri riescono a difendere il risultato.

SudTirol, beffa al 90′. Modena di corto muso

Il SudTirol spreca una grande occasione per rilanciarsi in classifica nello scontro salvezza contro il Mantova. La squadra di Castori si porta in vantaggio con Merkaj dopo appena 4 minuti, poi Galuppini trova il pareggio, ma non dura molto. A riportare avanti gli altoatesini è una bella giocata di Rover, che salta secco Cella e fa centro. Sul più bello però arriva la beffa finale: all’88’ gli ospiti conquistano un calcio di rigore per fallo di Davi su Fedel. Sul dischetto si presenta Aramu che si fa ipnotizzare, ma poi è freddo sulla respinta. Al Modena invece basta la rete di Mendes per battere la Reggiana. Successo che avvicina la squadra di Mandelli alla zona playoff.

Serie B, tutti i risultati e i marcatori

A seguire il riepilogo delle partite disputate finora nella 17^ giornata di Serie B: