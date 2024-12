Serie B, si parte con Pisa-Bari: i big match della 17esima giornata e dove vederli in tv

Il programma completo della 17esima giornata del campionato di serie B, che sta per arrivare al giro di boa: nell'anticipo odierno, Filippo Inzaghi sfida Moreno Longo in Pisa-Bari

Si apre il sipario sulla 17esima giornata del campionato di Serie B, la terzultima del girone d’andata della regular season. Riflettori puntati sull’anticipo Pisa-Bari, uno dei big match di questo turno, in programma in un’Arena Garibaldi che presenterà il pubblico delle grandi occasioni. Filippo Inzaghi contro Moreno Longo. Scopri qui di seguito il programma completo del weekend e dove vedere tutte le partite in diretta tv e live in streaming.

Dove vedere tutte le partite di Serie B in diretta tv e streaming

Come da accordi pattuiti ad inizio stagione, tutte le partite della Serie B 2024-25 saranno trasmesse in diretta in esclusiva su DAZN, piattaforma che ha acquisito i diritti televisivi del campionato cadetto, compresi playoff e playout. Oggi finestra dedicata a Pisa-Bari, domani anche l’opzione “Zona Serie B“, per non perdersi nemmeno un minuto a partire dalle ore 15. Medesimo discorso per quanto riguarda le gare domenicali.

Per seguire tutto comodamente dal divano di casa, sarà necessario attivare l’app di DAZN su una comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ o su un televisore collegato a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Servizio streaming attivo sempre su DAZN, sul portale e sull’omonima applicazione, scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet, attraverso App Store e Play Store. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, basterà selezionare l’evento di riferimento e godersi il match. Streaming non attivo su Sky Go e DAZN.

Risultati e aggiornamenti in tempo reale su Rai Radio Uno, con la consueta “Diretta Gol” live da tutti i campi della cadetteria, mentre gli highlights delle sfide saranno pubblicati sul canale YouTube di DAZN pochi minuti dopo il triplice fischio.

Il programma completo della 17a giornata di Serie B: orari e partite

La 17esima giornata di Serie B si apre con Pisa-Bari, una delle partite più interessanti del weekend. I toscani, in corsa per la promozione diretta, vogliono far bene dinanzi ai propri tifosi, pur consapevoli di avere di fronte un avversario tanto organizzato quanto fastidioso. Una partita che si preannuncia molto tattica, considerando le idee di Inzaghi e Longo.

Il sabato di calcio propone Cesena-Cosenza e Frosinone-Sassuolo, con romagnoli e neroverdi pronti a prendersi la scena. Il Mantova fa visita al Sudtirol, mentre è derby tra Reggiana e Modena. Alle 17:15, invece, spazio a Sampdoria e Spezia, con la prima di Leonardo Semplici sulla panchina dei blucerchiati, dopo l’esonero di Sottil.

Domenica, prima del derby campano tra Salernitana e Juve Stabia, super sfida al “Barbera”, con il Palermo che ospita il Catanzaro di Fabio Caserta. La Cremonese vuole i tre punti a Cittadella, mentre a Brescia sale l’attesa per il ritorno di Bisoli al timone delle Rondinelle, all’indomani dell’esonero di Rolando Maran.

Ecco il programma completo della 17esima giornata di Serie B:

Pisa-Bari (venerdì ore 20:30)

Cesena-Cosenza (sabato ore 15)

Reggiana-Modena

Frosinone-Sassuolo

Sudtirol-Mantova

Sampdoria-Spezia (sabato ore 17:15)

Brescia-Carrarese (domenica ore 15)

Cittadella-Cremonese

Palermo-Catanzaro

Salernitana-Juve Stabia (domenica ore 17:15)

I big match di questo turno

Si preannuncia un turno davvero scoppiettante in Serie B, considerando l’importanza della posta in palio e il blasone di alcune piazze, che continuano ad essere protagoniste in cadetteria. Scontri diretti e confronti che aprono nuovi cicli, come nel caso di Brescia e Sampdoria. I blucerchiati, affidati al pragmatismo Semplici, se la vedranno con lo Spezia di D’Angelo e dei fratelli Esposito, apparsi molti ispirati nell’ultimo periodo.

Pisa-Bari non ha bisogno di presentazioni, così come Frosinone-Sassuolo, che ha già il sapore di Serie A, almeno per la formazione di Fabio Grosso. Occhio ai derby: Reggiana-Modena e Salernitana-Juve Stabia restano partite tutte da seguire tra sabato 14 e domenica 15 dicembre. Ribolle la Favorita, con il Palermo che intende conquistare il bottino pieno contro un Catanzaro spesso discontinuo. Spettacolo assicurato.

I big match della 17esima giornata di Serie B: