Serie B: il Bari vince e sorpassa il Cesena, cade anche il Palermo contro la Carrarese, il Pisa sbanca Mantova

Nella 16esima giornata la squadra di Inzaghi torna al successo, mentre Modena e Salernitana fanno 1-1. Alle 17:15 si affronteranno Cosenza e Frosinone

Dopo l’anticipo tra Juve Stabia e Sudtirol (2-1), prosegue la sedicesima giornata di Serie B 2024/25. Vittoria di misura per Bari e Carrarese, rispettivamente contro Cesena e Palermo. Il Mantova viene beffato dal Pisa nonostante un super Mancuso. Solo 1-1 tra Modena e Salernitana. Alle 17:15 si affronteranno Cosenza e Frosinone.

Al San Nicola decide Dorval: Cesena ko

Davanti al proprio pubblico, al Bari è bastata una rete di Dorval nel primo tempo per superare il Cesena dell’ex Mignani. I pugliesi, grazie a questo successo, centrano il quattordicesimo risultato utile consecutivo e scavalcano proprio i bianconeri in classifica, piazzandosi al quarto posto con 24 punti, alla pari della Cremonese che gioca domani. Pomeriggio amaro per i romagnoli, a cui è stata annullata la rete di Shpendi al 40′ per fuorigioco e che incassano la seconda sconfitta consecutiva dopo quella subita contro il Frosinone.

Alla Carrarese basta Shpendi: cade il Palermo

La Carrarese, dopo la pesante battuta d’arresto contro la Salernitana, torna al successo nel match contro il Palermo. Allo Stadio dei Marmi, i padroni di casa sono conquistano i tre punti grazie alla rete di Shpendi nel secondo tempo, fondamentali per continuare a risalire la classifica. Faticano a trovare continuità i rosanero: dopo due pareggi consecutivi e la vittoria contro lo Spezia, tornano alla sconfitta.

Il Pisa espugna il Martelli: 3-2 contro il Mantova

Il Pisa espugna il “Danilo Martelli” nella sfida contro il Mantova. I nerazzurri si portano in doppio vantaggio grazie alle reti di Angori e Lind, ma vengono raggiunti dalla doppietta di Mancuso. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Moreo, che regala i tre punti alla squadra di Inzaghi. Una vittoria fondamentale per il Pisa, che agguanta il Sassuolo in vetta alla classifica, in attesa che i neroverdi scendano in campo domani contro la Sampdoria.

Palumbo risponde a Soriano: 1-1 tra Modena e Salernitana

Si decide tutto nella ripresa allo Stadio Alberto Braglia, dove Modena e Salernitana chiudono sull’1-1. I granata sbloccano il risultato dopo appena due minuti dall’inizio del secondo tempo con Soriano, ma vengono raggiunti poco dopo dal gol di Palumbo. Al 27′, ai padroni di casa viene annullata una rete di Mendes per fuorigioco. Per i gialloblù si tratta del terzo pareggio consecutivo, dopo quelli maturati contro Cosenza e Mantova. Secondo risultato utile di fila per i granata dopo la vittoria interna contro la Carrarese.