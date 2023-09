Serie B, partite e risultati 6a giornata. A Palermo Canotto gela il Barbera. Classifica aggiornata

Rosanero e calabresi hanno inaugurato la sesta giornata di serie B. Spicca la sfida di domenica 24 settembre tra Parma e Sampdoria: i ducali per conservare la vetta, i blucerchiati per invertire il trend e salvare la panchina a Pirlo

23-09-2023 00:02

Cade il gelo al Renzo Barbera nei minuti di recupero: il Palermo manca l’aggancio in vetta e butta via l’occasionissima (e i favori del pronostico). Rosanero battuti di misura in casa dal Cosenza nell’anticipo della sesta giornata di serie B: la decide Luigi Canotto al 1′ di recupero della ripresa.

Tre punti, quelli regalati dall’ex Frosinone, pesantissimi: legittimano il gran lavoro di mister Caserta e consentono ai calabresi di cominciare a guardare chi sta in alto in graduatoria anziché guardarsi le spalle. L’inatteso ko dei siciliani impedisce loro l’aggancio provvisorio in vetta al Parma.

PALERMO-COSENZA 0-1: HIGHLIGHTS E TEMPO REALE

Il gol di Canotto al Barbera

Il gol. Un eurogol, in realtà, arrivato in un momento del match in cui erano gli uomini di Corini a spingere per sfruttare i sette minuti di recupero.

Invece Canotto, recuperato in pallone nella metà campo rosanero, si libera ai 20 metri e piazza un destro a giro all’incrocio su cui Pigliacelli non può nulla.

Risultati e programma della 6° giornata

Palermo-Cosenza 0-1

Marcatori: 46′ st Canotto

Sabato 23 settembre ore 14

Brescia-Venezia

Cremonese-Ascoli

Feralpisalo-Pisa

Modena-Lecco

Ternana-Sudtirol

Sabato 23 settembre ore 16.15

Spezia-Reggiana

Domenica 24 settembre ore 16.15

Bari-Catanzaro

Cittadella-Como

Parma-Sampdoria

La classifica aggiornata alla 6° giornata

Il Cosenza muove la classifica con i 3 punti del Barbera e si allontana definitivamente dalle zone calde della coda. Calabresi a 8 con Sudtirol e Cittadella. Il Palermo resta in terza piazza con Modena e Catanzaro a 10 lunghezze.

La classifica: Parma 13, Venezia 11, Palermo, Modena e Catanzaro 10, Sudtirol, Cittadella e Cosenza 8, Como e Bari 7, Brescia e Cremonese 6, Pisa 4, Reggiana e Ascoli 3, Sampdoria 2, Spezia, Ternana e Feralpisalò 1, Lecco 0.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Lecco e Brescia: 3 partite in meno

Pisa, Como, Sudtirol, Spezia, Palermo e Modena: 1 partita in meno

La classifica marcatori alla 6° giornata

Casiraghi del Sudtirol guida la graduatoria dei bomber con 5 gol in altrettante gare giocate (e in attesa del match contro la Ternana di sabato 23 settembre). Segue il polacco Benedyczak del Parma a quota 4, a ruota Mendes (Ascoli), Odogwu (Sudtirol) e Pierini (Venezia) con 3 centri.

