Serie B tra calendario e mercato: Samp forte su Coda, De Paoli si opera. Carrarese sul figlio di Martin Palermo

Mercoledì 10 luglio a La Spezia la cadetteria conoscerà il calendario della stagione 2024/25. Intanto tiene banco il mercato con le ambizioni dei blucerchiati e la suggestione in casa Carrarese

Non solo la Serie A, presto si avrà il quadro completo anche della Serie B. Mercoledì 10 luglio sarà sorteggiato il calendario in vista della prossima stagione, che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Le squadre di valore sono talmente tante da sembrare un mini Championship inglese. E i club sono al lavoro sul calciomercato per rinforzare le rose e puntare alla promozione.

Serie B, ufficiali data e orario del calendario

Il calendario della prossima stagione di Serie B verrà reso pubblico mercoledì 10 luglio alle 19 nello scenario di piazza Europa a La Spezia. A sorteggiare gli accoppiamenti delle varie giornate ci penserà il presidente Mauro Balata, che schiaccerà il pulsante che darà via alla compilazione dei 38 turni. L’evento sarà trasmesso dai social ufficiali del campionato cadetto e si potrà vedere su Facebook.

Sampdoria, tentativo per Tutino

Dopo i playoff raggiunti nella scorsa stagione, ora la Sampdoria vuole alzare l’asticella e cercare di ritornare presto nella massima serie. Manfredi non vuole perdere ulteriore tempo e ha intenzione di rinforzare la rosa. Oltre al bomber della Serie B, Massimo Coda, stando a Il Secolo XIX i blucerchiati starebbero pensando anche a Tutino, autore di un grande campionato con il Cosenza, terminato con 20 gol.

Però al momento il club non può depositare nessun contratto visto che l’indicatore della liquidità è ancora in rosso per poco più di un milione in seguito al riscatto di Giovanni Leoni, anche se risoluzione di Askildsen dovrebbe portare un risparmio di circa 450 mila euro.

De Paoli operato, rientra a settembre

La brutta notizia in casa blucerchiata arriva invece dall’infermeria: operazione per Fabio De Paoli al fine di risolvere un problema all’ernia che lo ha condizionato – e limitato – nel corso degli ultimi playoff e lo terrà lontano dai campi fino a settembre. A conti fatti, la preparazione del classe 1997 inizierà a campionato in corso.

Carrarese vicina al figlio di Martin Palermo

Ci sono alcuni colpi che hanno più fascino di altri. Un esempio? La Carrarese che è pronta a chiudere per Ryduan Palermo. Di chi si tratta? Del figlio di Martin, colonna storica del Boca Juniors e dell’Argentina.

Il classe 1996 è molto vicino al club neopromosso, come scritto da Gianluca Di Marzio. Dal padre ha ereditato il senso del gol e con il Martina (il nome del club in cui ha giocato sembra quasi uno scherzo del destino) in Serie D ne ha segnati 18 in 37 partite.

Ora i gialloblù valuteranno se tenerlo in rosa o se girarlo in prestito a qualche club di Lega Pro. Un colpo caliente, per un calciomercato che si sta infiammando.