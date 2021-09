Serie B: secondo ko di fila per il Parma

Suona l’allarme in casa Parma. Archiviato il ko casalingo contro la Cremonese che già non era piaciuto a tifosi e dirigenti, i crociati avevano sul piatto la possibilità di risollevarsi nel match contro la Ternana, mestamente regalata nelle ultime posizioni con un solo punto in classifica.

Tutto lasciava presagire che gli uomini di Maresca potessero tornare a Parma con l’intero bottino, o quanto meno, smuovere la classifica anche con un pareggio. Nulla di tutto ciò perchè dopo aver chiuso la prima frazione sullo 0-0, nel secondo tempo la squadra di Lucarelli si porta sul 2-0 nel giro di 9 minuti. La reazione degli ospiti c’è ma al gol illusorio di Benedyczak che riapre il match, risponde dopo dieci minuti il tris di Falletti che chiude la partita. Primi sorrisi per la Ternana che sale a quota 4 punti e molta preoccupazione invece per i parmigiani al secondo stop consecutivo.

Nell’altro match il perugia si impone nettamente sulla Cremonese. Gli uomini di Alvini alla mezz’ora sono già avanti di due gol grazie alle reti segnate da Lisi e Zanandrea. Nel secondo tempo arriva anche il tris firmato Kouan. Nulla da fare per i grigiorossi di mister Pecchia che dopo due vittorie consecutive si devono fermare in casa. Dopo due pareggi invece, torna a vincere il Perugia che grazie ai tre punti colti allo Zini sale a quota 8 in classifica, ad un punto proprio dalla Cremonese.

