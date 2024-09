Serie B, il Cosenza agguanta il Bari (in dieci), fa tutto il Var nell'1-1 del San Nicola

Settima giornata: poche emozioni all'Arena Garibaldi e al Mapei Stadium. Al San Nicola, i biancorossi, in inferiorità, si fanno riacciuffare sul pari

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Dopo l’anticipo tra Cittadella e Frosinone (1-2), prosegue la settima giornata di Serie B. Nelle partite di oggi, sabato 28 settembre, si registrano tre pareggi su tre gare disputate, con l’unica partita con reti segnate tra Bari e Cosenza. Di seguito, i risultati delle gare odierne.

Bari -Cosenza, Fumagalli su rigore risponde a Pucino

Tra Bari e Cosenza, al San Nicola, termina 1-1. Il Bari parte subito con l’intenzione di portarsi in vantaggio, gestendo maggiormente il possesso palla in un primo tempo piuttosto bloccato. Le prime vere emozioni arrivano tutte negli ultimi minuti della prima frazione di gioco. Falletti va vicino al gol colpendo il palo con un tiro dal limite dell’area. Poco dopo, però, i padroni di casa trovano il vantaggio grazie a Pucino, che segna di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, chiudendo così il primo tempo avanti nel punteggio.

Nella ripresa, il Bari si complica la vita: dopo un contatto tra Caporale e Lella, l’arbitro Marchetti, dopo un controllo al VAR, espelle il centrocampista biancorosso. I rossoblù provano ad approfittarne, andando vicino al pareggio con Ciervo, il cui rasoterra esce di poco. L’episodio decisivo arriva con un tocco di mano in area da parte di Coli Saco, che porta l’arbitro a consultare nuovamente il VAR e a concedere un calcio di rigore al Cosenza, trasformato impeccabilmente da Fumagalli.

Carrarese- Reggiana: 0-0 all’Arena Garibaldi

Un punto a testa tra Carrarese e Reggiana, in una partita con poche emozioni all’Arena Garibaldi. I padroni di casa si rendono subito pericolosi con un calcio piazzato di Cicconi, che colpisce il palo. L’unica occasione degna di nota per i granata è un tiro di Stulac, che termina fuori di qualche metro alla destra della porta.

Nella ripresa, la Carrarese parte ancora forte, creando una buona occasione con una combinazione tra Schiavi e Finotto, ma il tiro di quest’ultimo viene fermato da Rozzio. Anche Panico, subentrato nella ripresa, prova a creare qualche insidia senza riuscire a sbloccare la partita. La prima vera occasione per la Reggiana arriva con Okwonkwo, che su assist di Lucchesi controlla e calcia in porta, trovando però la pronta risposta del portiere Bleve.

I toscani, reduci dal pesante ko per 4-2 contro lo Spezia, tornano a muovere la classifica, ma restano comunque all’ultimo posto. Per la Reggiana, invece, arriva il secondo 0-0 consecutivo, dopo quello ottenuto contro la Salernitana nell’ultimo turno.

Sassuolo e Spezia non vanno oltre il pari

Termina 0-0 tra Sassuolo e Spezia. Nessuna occasione da gol nel primo tempo, eccezion fatta per quella dei bianconeri con Di Serio, che in contropiede ha fallito la chance del vantaggio sbagliando a tu per tu con Moldovan. Entrambe le squadre hanno mostrato una buona solidità difensiva, ma nessuna è riuscita a sbloccare il risultato.

Nella ripresa, lo Spezia parte forte con un paio di tentativi dello stesso Di Serio. Il Sassuolo aumenta progressivamente il ritmo, ma senza trovare il guizzo decisivo. La partita si chiude sullo 0-0, con la squadra di Grosso che non riesce a cavalcare l’entusiasmo della recente vittoria per 1-0 contro il Cosenza e del successo per 2-0 contro il Lecce in Coppa Italia.

Situazione simile per lo Spezia, che arriva da una vittoria per 4-2 contro la Carrarese e sta vivendo un ottimo inizio di campionato, occupando momentaneamente il secondo posto con 13 punti. Il Sassuolo, invece, resta terzo in classifica con 12 punti. Nel prossimo turno, la squadra di Grosso affronterà il Cittadella, mentre lo Spezia di D’Angelo, secondo in classifica, ospiterà la Reggiana.

Serie BKT 2024/25, settima giornata: il programma

Cittadella-Frosinone 1-2 (giocata ieri)

Bari-Cosenza 1-1

Carrarese-Reggiana 0-0

Sassuolo-Spezia 0-0

Cesena-Mantova domenica 29 settembre ore 15

Juve Stabia-Pisa domenica 29 settembre ore 15

Modena-Sampdoria domenica 29 settembre ore 15

Salernitana-Catanzaro domenica 29 settembre ore 15

Sudtirol-Palermo lunedì 30 settembre ore 19:30

Brescia-Cremonese lunedì 30 settembre ore 20:30

Classifica Serie B 2024/2025