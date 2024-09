Pagelle Cittadella-Frosinone 1-2: Partipilo fa il cucchiaio e dedica il gol a Totti, prima gioia per Vivarini

2462930, Cittadella, Frosinone, Partipilo, Totti, Oyono, Cassano

Il Frosinone si sblocca, il Cittadella rallenta ancora: 2-1 dei ciociari al Tombolato nell’anticipo della settima giornata di Serie B. Il primo successo stagionale in campionato degli uomini di Vivarini coincide con il primo gol tra i professionisti di Anthony Oyono e un rigore trasformato da Partipilo con tanto di cucchiaio ed esultanza alla Totti nel giorno del compleanno del Pupone. Cassano ha accorciato le distanze. Seconda sconfitta di fila per i ragazzi di Gorini, che in settimana hanno anche incassato la sconfitta a tavolino contro il Pisa (0-3): momento “no”.

Cittadella-Frosinone, la chiave della partita

La capacità del Frosinone di soffrire e tenere botta. Il Cittadella ha provato a spingere sull’acceleratore, gli ospiti hanno rischiato in qualche circostanza, ma sono stati bravi a ribattere colpo su colpo e quando hanno spinto sull’acceleratore sono stati premiati: hanno prima sbloccato il risultato sul finire del primo tempo e poi raddoppiato in avvio di ripresa. Anche quando il Citta ha dimezzato lo svantaggio, il Frosinone ha dimostrato di essere sul pezzo in fase di non possesso difendendo il prezioso gol di vantaggio.

Cittadella, top e flop

Branca 6.5: Intelligenza tattica, gran capacita di palleggio, tanta qualità. Ogni volta che il pallone passa dai suoi piedi nasce qualcosa di interessante per il Cittadella.

Cassano 6.5: Accorcia le distanze con un bel guizzo, ma non basta per evitare la sconfitta. Ironia della sorte, segna nella sera in cui Partipilo dedica il gol a Totti.

Salvi 6: Impegna Cerofolini, ci prova, si dà da fare.

Ravasio 5: I rifornimenti latitano, fatica a entrare in partita.

Pandolfi 5: Impreciso, poco cattivo sottoporta. Grazia la difesa del Frosinone.

Angeli 4.5: Si perde Anthony Oyono, che di testa fa 1-0. Atterra il subentrato Ambrosino: calcio di rigore e 2-0 Frosinone. Determinante in negativo.

Frosinone, top e flop

Partipilo 7.5: Tecnica sopraffina, giocate mai banali. Blinda la vittoria del Frosinone facendo “er cucchiaio” a Maniero. Rigorosamente “er cucchiaio” perché anche l’esultanza, col dito portato alla bocca a simulare il ciuccio e il pallone sotto la maglia fanno capire che tutto è pensato per una dedica al Pupone nel giorno del suo 48esimo compleanno. Vivarini se la ride di gusto.

A. Oyono 6.5: In difficoltà in marcatura, letale nell'area di rigore avversaria con l'incornata risolutiva per il momentaneo 1-0 Frosinone. Festeggia il suo primo gol tra i professionisti correndo ad abbracciare il gemello Jeremy in panchina.

Marchizza 6.5: Capitano col mancino educato. Perfetto il mancino con cui firma l'assist da calcio d'angolo per l'1-0 di Oyono.

Ambrosino 6.5: Entra bene in partita. Il prodotto del vivaio del Napoli si conquista con astuzia il rigore che permette a Partipilo di portare il Frosinone sul 2-0.

Distefano 6: Fa gol ma è in fuorigioco. Si danna l'anima e nel secondo tempo va a un passo dal gol con un destro a incrociare.

Cichella 5.5: Il meno brillante nel centrocampo del Frosinone.

Cittadella-Frosinone, la pagella dell’arbitro

Cittadella-Frosinone è stata diretta dall’arbitro Valerio Crezzini della sezione di Siena, assistito da Bercigli e Monaco. Quarto ufficiale Castellone. Al VAR Maggioni e Ghersini. Si fa rispettare, concede il rigore al Frosinone dopo un check al VAR. Voto 6.

Cittadella-Frosinone, il tabellino

CITTADELLA-FROSINONE 1-2

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Salvi, Angeli, Pavan, Carissoni; Amatucci, Branca (29′ st Masciangelo), D’Alessio (19′ st Vita); Desogus (19′ st Cassano); Pandolfi (40′ st Rabbi), Ravasio (1′ st Magrassi). A disposizione: Squizzato, Kastrati, Voltan, Rizza, Piccinini, Cecchetto. Allenatore: Gorini

Frosinone (4-3-2-1): Cerofolini; A. Oyono (45′ st Bettella), Monterisi, Kalaj, Marchizza; Garritano, Cichella, Gelli; Partipilo (33′ st Begic), Distefano (34′ st Kvernadze); Tsadjout (1′ st Ambrosino). A disposizione: Sorrentino, Haoudi, J. Oyono, Szyminski, Canotto, Machin, Bracaglia, Sene. Allenatore: Vivarini.

ARBITRO: Crezzini di Siena.

MARCATORI: pt Oyono 35′; st Partipilo 18′ (rig.), Cassano 25′.

NOTE: Ammoniti: Pavan (C), Ravasio (C), Garritano (F), Branca (C), Gorini (C), Cassano (C), Rabbi (C), Begic (F). Angoli: 8-4. Recupero tempo: pt 3′, st 6′.