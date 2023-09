Serie B, il programma della 7a giornata: big match e dove vederli in Tv e streaming

Serie B, 5a Giornata: il programma completo, i big match e dove vederli in Tv; spiccano Venezia-Palermo, Spezia-Brescia, Como-Sampdoria e Parma-Bari

25-09-2023 11:31

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Non solo la Serie A, torna subito in campo anche il campionato cadetto. La Serie B 2023-24 è ormai giunta alla 7a giornata, dopo aver regalato gol e spettacolo nell’ultimo weekend. Programma che si consumerà tra martedì 26 e mercoledì 27 settembre: scopri qui di seguito come e dove vedere le partite e i big match di questo turno in diretta Tv e streaming online.

Dove vedere le partite di Serie B in diretta Tv e streaming online

Le partite della 7a giornata di Serie B saranno trasmesse in diretta Tv sui canali Sky Sport, con il canale 251 dedicato alla “Diretta Goal Serie B”, e live in streaming online su DAZN, con la finestra denominata “Zona Serie B” per assistere a tutte le gare in contemporanea e non perdere nemmeno un minuto del secondo turno infrasettimanale della cadetteria. Oltre al portale ufficiale, sarà possibile accedere all’app di DAZN attraverso una comune smart tv o tramite dispositivi quali Ps4 o XBox. Applicazione inserita anche nella Home di SkyQ.

Come di consueto, gli incontri della Serie B 2023-24 verranno rese visibili in diretta streaming online su Sky Go e NOW Tv, piattaforme di proprietà di Sky che consentono di godersi il campionato sempre in alta definizione, con contributi pre e post partita da tutti gli stadi della B. Gli highlights delle sfide della 7a giornata saranno online sui canali YouTube di Sky e DAZN poco dopo il fischio finale.

Non è prevista nessuna diretta Tv in chiaro su TV8, ma potrete ricevere aggiornamenti in tempo reale su risultato e marcatori delle partite grazie ai canali social ufficiali dei club interessati.

Il programma completo della 7a giornata di Serie B

All’alba del 7° turno di campionato, riflettori puntati sull’ambizioso Palermo, chiamato a riscattare immediatamente la cocente sconfitta interna con il Cosenza e ad allontanare i pericolosi fantasmi che continuano ad attorniare la panchina di Eugenio Corini. Di fronte, il sorprendente Venezia di mister Vanoli, trascinato in questo avvio dal solito Pojahnpalo. 12 punti all’attivo e secondo posto in classifica per i lagunari, ancora imbattuti in questa Serie B.

È già scontro salvezza al “Rigamonti-Ceppi” fra Lecco e Feralpisalò, mentre mister Massimiliano Alvini è davvero all’ultima spiaggia in casa Spezia. Gli aquilotti bianconeri, reduci dal ko casalingo con la Reggiana, non stanno certo rispettando le aspettative di inizio stagione, pagando a caro prezzo lo scotto della retrocessione. Al “Picco” arriva un Brescia in fiducia, che ha inanellato due vittorie e un pareggio dopo aver acquisito la riammissione in B lo scorso 29 agosto.

Mercoledì tre posticipi di assoluto spessore: Catanzaro-Cittadella, Parma-Bari e Como-Sampdoria. Occhi sulla capolista al “Tardini”, con Fabio Pecchia che vuole subito ritrovare il successo, a pochi giorni dalla mezza frenata contro la Samp di Andrea Pirlo, pronta a far visita alla compagine guidata da un super Patrick Cutrone. Traballa anche la panchina blucerchiata.

Il programma completo della 7a giornata di Serie B:

Martedì 26 settembre

Lecco-Feralpisalò ore 18.15

Cosenza-Cremonese ore 18.15

Südtirol-Modena ore 20.30

Reggiana-Pisa

Venezia-Palermo

Ascoli-Ternana

Spezia-Brescia

Mercoledì 27 settembre

Catanzaro-Cittadella ore 20.30

Parma-Bari

Como-Sampdoria

I big match della 7a giornata di Serie B: classifica e panchine a rischio

Attesa e curiosità per la due giorni di Serie B in calendario tra il 26 e il 27 settembre. Sarà spettacolo al “Penzo” di Venezia, dove il Palermo avrà bisogno del miglior Brunori per battere la squadra allenata da mister Vanoli, reduce da due vittorie e due pareggi. Corini, sponda rosanero, continua a non convincere fino in fondo la tifoseria siciliana, complice il flop della passata stagione. Iniziano a circolare i primi nomi, ma il City Group fa scudo e avrà pazienza almeno sino al prossimo fine settimana.

Dopo aver vinto e convinto in quel di Cittadella, il Como non ha intenzione di fermarsi, anche contro una Samp in palese difficoltà. L’illusorio pareggio di Parma, arrivato contro i crociati di Fabio Pecchia, non mette al sicuro la panchina dell’ex regista della nazionale italiana, che sta faticando nel trasmettere i propri concetti al gruppo squadra. A proposito di Parma, intanto, confronto dal grande fascino con il Bari di Michele Mignani, in cerca di punti ed identità.

I big match della 7a giornata di Serie B:

Venezia-Palermo

Parma-Bari

Como-Sampdoria

Questa l’attuale classifica del campionato cadetto:

Parma 14 Venezia 12 Modena* 11 Catanzaro 11 Como* 10 Palermo* 10 Südtirol* 9 Bari 8 Cittadella 8 Cosenza 8 Brescia*** 7 Cremonese 7 Pisa* 7 Reggiana 6 Ascoli 4 Sampdoria 3 Ternana 2 Spezia* 1 Lecco*** 1 Feralpisalò 1

*una partita da recuperare