Serie B, Sudtirol: Moutassime ruba l’auto di un compagno, poi il folle inseguimento con la polizia

Il 19enne attaccante della Primavera con 2 presenze in prima squadra protagonista di una vicenda surreale: il club altoatesino l’ha allontanato per violazione del codice etico

31-01-2024 15:10

Amney Moutassime, 19enne attaccante della Primavera del Südtirol con alcune apparizioni in serie B, si è reso protagonista di una vicenda dai toni surreali: prima ha rubato l’auto di un compagno di squadra, poi è scappato dalla polizia, rendendosi protagonista di un inseguimento a folle velocità per le vie di Bolzano. Bloccato e denunciato, è stato anche allontanato dal club.

Serie B, Südtirol: attaccante ruba auto a un compagno

Ruba l’auto a un compagno di squadra, poi si fa inseguire per le vie di Bolzano dalla polizia, sfrecciando a 100 km/h: è più di una bravata quella compiuta da Amney Moutassime, 19enne attaccante della Primavera del Südtirol che vanta anche qualche presenza in Serie B con la prima squadra del club altoatesino.

Südtirol, Moutassime inseguito dalla polizia

Secondo quanto diffuso dalle forze dell’ordine il furto dell’auto, di proprietà di un altro tesserato del Sudtirol, è avvenuto in viale Druso a Bolzano. La polizia ha poi rintracciato Moutassime, che una volta raggiunto dagli agenti non ha fermato la sua corsa, lanciandosi in un inseguimento folle per le strade della città. Alla fine la polizia è riuscita a fermare il giovane calciatore, che è stato trovato privo di patente. Per lui è scattata la denuncia, mentre il Südtirol l’ha allontanato per comportamento contrario al codice etico della società.

Südtirol, Moutassime e l’esordio in serie B

Nato nel 2004, Moutassime è in possesso di passaporto italiano e marocchino. Da giovanissimo ha giocato anche in Germania, nelle giovanili del Friburgo, prima di approdare l’estate scorsa al Südtirol: 12 presenze con 3 gol e un assist per lui con la Primavera del club altoatesino tra campionato e coppa, che l’hanno portato anche alla convocazione in serie B. Lo scorso 23 dicembre Moutassime effettuato l’esordio campionato cadetto nella sconfitta interna per 3-2 contro la Reggiana, poi il 13 gennaio la seconda presenza, nell’1-0 rifilato alla Feralpisalò.