Serie B, Ternana davanti. Ok Parma, Genoa e Cagliari. Pari per De Rossi

15-10-2022 16:09

La Ternana si ritrova momentaneamente in vetta alla classifica di Serie B dopo la nona giornata di campionato. In attesa del Bari, in campo contro l’Ascoli, i rossoverdi si sono imposti per 3-2 in casa del Benevento e sono balzati al comando della classifica, superando la Reggina sconfitta per 2-0 al Tardini dal Parma, ora sesto.

Vittorie anche per Genoa e Cagliari: i liguri hanno fatto il colpaccio a Cosenza, salendo in quinta posizione in classifica, mentre il Cagliari entra in zona playoff superando per 2-1 il Brescia alla Sardegna Arena con i gol di Luvumbo e Deiola.

Spettacolare 3-3 tra Palermo e Pisa, entrambe nelle zone basse della classifica, mentre il Modena rifila cinque reti al Como.

Esordio senza reti per Daniele De Rossi sulla panchina della Spal in casa del Cittadella.

Benevento-Ternana 2-3

Cagliari-Brescia 2-1

Cittadella-Spal 0-0

Cosenza-Genoa 1-2

Modena-Como 5-1

Palermo-Pisa 3-3

Parma-Reggina 2-0