02-11-2021 18:07

Il giudice sportivo di serie B ha squalificato per un turno tre giocatori dopo l’undicesima giornata del campionato cadetto, disputata interamente lunedì primo novembre.

A fermarsi per una giornata sono Buchel dell’Ascoli, Brunetta del Parma e Di Pardo del Vicenza. Tra gli allenatori, stop di un turno per il tecnico del Cittadella Gorini, espulso per proteste durante il match vinto contro la Reggina.

OMNISPORT