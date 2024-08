Serie B, turno infrasettimanale: Cremonese-Palermo il big-match, gli arbitri e dove vedere in tv la III giornata

Terza giornata nel campionato cadetto: il Bari a caccia del cambio di rotta nella ostica trasferta di Sassuolo. Tutti i match in programma

La Serie B è pronta a tornare in campo con il primo turno infrasettimanale della stagione. A partire da martedì 27 ottobre, ben sette incontri animeranno la terza giornata di campionato, che si concluderà mercoledì 28 ottobre con le ultime tre sfide. Riflettori puntati sul big match tra Cremonese e Palermo, due formazioni che arrivano a questa sfida con stati d’animo opposti: la prima è reduce dal successo con la Carrarese, la seconda va alla ricerca del cambio di rotta dopo la partenza negativa. Di seguito, il calendario completo con orari e designazioni arbitrali.

Serie B, terza giornata: Bari a caccia del riscatto

Il Bari ha iniziato il campionato in salita, collezionando due sconfitte nelle prime due giornate: la prima contro la Juve Stabia e la seconda contro il Modena. Ora, nella terza giornata, i galletti sono chiamati a una difficile trasferta contro il Sassuolo, che arriva a questa sfida con un pareggio all’esordio contro il Catanzaro e una vittoria casalinga contro il Cesena.

Grande emozione per la Carrarese, che disputerà la sua prima gara casalinga del campionato allo stadio dei Marmi, ospitando il Sudtirol. Per i gialloblù, sarà l’occasione di cercare i primi tre punti della regular season dopo le sconfitte contro Cesena e Cremonese. Dall’altra parte, la squadra guidata da Valente, vuole confermare i buoni risultati conquistati finora.

Il Cittadella, invece, si prepara alla sua prima gara interna, accogliendo il Pisa di Inzaghi, alla sua prima trasferta stagionale. L’attesa cresce anche per il big match tra Cremonese e Palermo, così come per Frosinone–Modena, con la squadra di Vivarini che punta ai primi tre punti casalinghi. Sul campo scenderanno anche Reggiana-Brescia e Salernitana-Sampdoria. A chiudere la terza giornata, ci saranno tre sfide molto interessanti: Cesena-Catanzaro, Cosenza-Spezia e Juve Stabia-Mantova.

Il programma completo

Martedì 27 agosto ore 20:30

Bari-Sassuolo

Carrarese-Sudtirol

Cittadella-Pisa

Cremonese-Palermo

Frosinone-Modena

Reggiana-Brescia

Salernitana-Sampdoria

Mercoledì 28 agosto ore 20:30

Cesena-Catanzaro

Cosenza-Spezia

Juve Stabia-Mantova

Serie B, designazioni terza giornata

Bari-Sassuolo: arbitro La Penna, assistenti Scatragli e Bianchini, quarto ufficiale Baratta, VAR Doveri, AVAR Baroni.

Carrarese-Sudtirol: arbitro Monaldi, assistenti Tolfo e Scarpa E., quarto ufficiale Cerbasi, VAR Fabbri, AVAR Camplone.

Cittadella-Pisa: arbitro Arenza, assistenti Passeri e D’Ascanio, quarto ufficiale Milone, VAR Nasca, AVAR Volpi.

Cremonese-Palermo: arbitro Fourneau, assistenti Palermo e Moro, quarto ufficiale Calzavara, VAR Serra, AVAR Pagnotta.

Frosinone-Modena: arbitro Piccinini, assistenti Bercigli e Ricci, quarto ufficiale Ubaldi, VAR Ghersini, AVAR Minelli.

Reggiana-Brescia: arbitro Sacchi, assistenti Costanzo e Regattieri, quarto ufficiale De Angeli, VAR Pezzuto, AVAR Gualtieri.

Salernitana-Sampdoria: arbitro Feliciani, assistenti Di Giacinto e Ceolin, quarto ufficiale Gemelli, VAR Mazzoleni, AVAR Bonacina.

Cesena-Catanzaro: arbitro Collu, assistenti Mastrodonato e Cortese, quarto ufficiale Gianquinto, VAR Maggioni (On-Site “Dino Manuzzi), AVAR Santoro (On-Site “Dino Manuzzi).

Cosenza-Spezia: arbitro Di Marco, assistenti Laudato e Niedda, quarto ufficiale Castellone, VAR Dionisi, AVAR Miele.

Juve Stabia-Mantova: arbitro Perri, assistenti Pagliardini e Catallo, quarto ufficiale Catanzaro, VAR Meraviglia (On-Site “Leonardo Garilli”), AVAR Paganessi (On-Site “Leonardo Garilli”).

Serie B, dove vederla in diretta tv e streaming

Anche per la stagione 2024/25, la Serie BKT sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, che coprirà tutte le 390 partite del campionato, inclusi playoff e playout. Non sono previste trasmissioni in chiaro e gratuite, confermando DAZN come l’unica piattaforma per seguire l’intera stagione.