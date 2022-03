Serie B: tutti a caccia del Pisa

15-03-2022 08:27

Turno infrasettimanale in Serie B dove si sta giocando un campionato davvero emozionante, soprattutto per quanto riguarda le posizioni di vertice.

Il Pisa capolista sembra aver ritrovato lo smalto di inizio campionato: le tre vittorie consecutive hanno riportato i toscani al primo posto della classifica anche se la partita di domani ad Ascoli nasconde qualcosa più di un’insidia.

Chi potrebbe approfittarne è il Brescia che ospita il Benevento. In caso di vittoria i lombardi affiancherebbero i toscani al primo posto almeno per una notte. Il Benevento non è certo un ostacolo facile da superare: le streghe infatti vorranno almeno cercare di non perdere per non allontanarsi troppo dalla zona importante.

Trasferta da non sottovalutare per il Lecce a Cosenza. I calabresi vogliono fare punti per evitare di sprofondare ancora di più in zona retrocessione essendo ai limiti dei playout, mentre i salentini con una vittoria supererebbero il Pisa e anche il Brescia in caso di vittoria casalinga contro il Benevento.

Dopo due vittorie consecutive, il MOnza cerca altri tre punti nella temibile trasferta di Alessandria. Una vittoria consentirebbe agli uomini di Stroppa di proseguire a credere pienamente nella promozione in serie A. Attenzione però ai padroni di casa immischiati nella zona playout, o quanto meno, ai limiti della stessa e che non vogliono essere risucchiati più in basso.

Il Frosinone cerca punti playoff a Crotone, mentre che vince tra Cittadella e Reggina può forse aspirare ancora ad un posto nella carovana dei primi otto per giocarsi la promozione nel post season. Sfida tra due squadre piuttosto tranquille quella tra Como e Ternana, mentre il Parma che proviene da tre pareggi consecutivi, vuole tre punti contro il Vicenza che sta faticosamente lottando per entrare nei playout evitando la retrocessione diretta.

OMNISPORT