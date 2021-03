Serie B, Vicenza-Empoli: la capolista non intende fermarsi

Questo pomeriggio andrà in scena Vicenza-Empoli, partita valida per la 28a giornata di Serie B. L’Empoli non perde da quattro partite di Serie B contro il Vicenza (2V, 2N), parziale in cui ha realizzato una media di 2.5 reti a match. I toscani sono al primo posto in classifica dopo 27 partite, proiettati con tutte le forze verso la promozione nella massima serie italiana, mentre il Vicenza si trova attualmente in 11a posizione, non lontani dalla zona Play-off.

In serie positiva da 21 partite, l’Empoli però viene da 6 pareggi nelle ultime 7, con una schiera di squadre alle spalle pronte ad approfittare di ogni mezzo passo falso.

I veneti sono in serie positiva da 5 gare ed hanno vinto le ultime 2 partite, segnano tanto e sono in fiducia. All’andata fecero un brutto scherzo all’Empoli pareggiando al 90° una gara che gli azzurri stavano vincendo con merito e anche oggi daranno del filo da torcere ma, fatte queste premesse, per l’Empoli è necessario tornare a vincere.

Gli azzurri per la sfida odierna (ore 18) hanno un solo indisponibile, ossia Bandinelli, mentre i biancorossi allenati da Mimmo Di Carlo non potranno contare su Da Riva, Dalmonte, Ierardi e Nalini. I veneti devono fare anche attenzione ai diffidati: sono ben otto. Due dei tre giocatori più giovani a essere scesi in campo in questo campionato vestono la maglia del Vicenza: Tommaso Mancini (classe 2004) e Simone Tronchin (dell’ottobre 2002).

Le probabili formazioni di Vicenza-Empoli:

VICENZA (4-3-3): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Zonta, Rigoni, Pontisso; Vandeputte, Lanzafame, Giacomelli. Allenatore: Di Carlo

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Parisi; Haas, Stulac, Ricci; Bajrami; Mancuso, La Mantia. Allenatore: Dionisi

OMNISPORT | 13-03-2021 15:06