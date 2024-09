Del Favero fa Superman col Taranto, Renate storico, primo gol del FeralpiSalò

I risultati dei sette anticipi della quarta giornata di Serie C: si ferma l'Entella, prima vittoria in campionato per l'AlbinoLeffe

La Serie C è tornata in campo con sette anticipi della quarta giornata. Il Renate prosegue la sua marcia: in attesa della sfida tra Padova e Alcione, la squadra lombarda resta l’unica nei tre gironi a punteggio pieno. Quarta vittoria consecutiva, stavolta ai danni della Giana Erminio, che consolida il primato dei nerazzurri. La FeralpiSalò, invece, trova finalmente il primo gol in campionato e la prima vittoria, mandando ko la Virtus Verona. Nel girone B, si ferma l’Entella, che non va oltre l’1-1 contro il Carpi. Al Sud, pari del Taranto con il Trapani, mentre il Potenza vince di misura contro il Sorrento.

Il Renate centra la quarta vittoria consecutiva

Il Renate continua a sorprendere, confermandosi protagonista di un ottimo inizio campionato. Quattro vittorie su quattro per la squadra di Foschi, l’unica attualmente tra tutti i gironi di Serie C a mantenere il punteggio pieno. L’ultima impresa è arrivata contro la Virtus Verona, battuta di misura grazie a un gol nel primo tempo di Vincenzo Plescia, tornato al Renate dopo l’esperienza tra il 2019 e il 2021.

Si è finalmente sbloccata anche la FeralpiSalò, che dopo due pareggi e una sconfitta, senza mai trovare la via del gol, ha conquistato la sua prima vittoria stagionale proprio contro la Virtus Verona. Decisiva la rete di Dubickas nel secondo tempo, che ha regalato i tre punti alla squadra. Festeggia la sua prima vittoria stagionale anche l’AlbinoLeffe, che ha travolto la Pergolettese con un netto 3-0: Longo ha aperto le marcature su rigore, seguito dai gol di Borghini e Parlati.

L’Arezzo vince con un gol su rigore a ridosso del recupero

Sfuma per l’Entella l’opportunità di centrare la quarta vittoria consecutiva, fermata sul pareggio nel match casalingo contro il Carpi. Al Comunale, le emozioni si concentrano tutte nel primo tempo, con il botta e risposta tra Saporetti e Castelli. L’Arezzo, invece, si riscatta dopo due sconfitte consecutive, trovando una vittoria preziosa allo scadere. Decisivo il rigore trasformato da Pattarello al 90′, che regala tre punti fondamentali ai toscani.

Pari tra Taranto e Trapani, vince di misura il Potenza

Un super Del Favero salva il Taranto, che non va oltre lo 0-0 contro il Trapani. Il portiere dei pugliesi è salito in cattedra prima neutralizzando un rigore di Lescano nel primo tempo, poi ha respingendo ogni tentativo dei siciliani, mantenendo inviolata la sua porta. A Potenza, invece, la squadra di casa si riscatta dopo la sconfitta contro il Benevento, battendo di misura il Sorrento. Decisivo il gol al 35′ della ripresa di Schimmenti, entrato in campo dieci minuti prima al posto di Rosafio e autore del suo primo gol tra i professionisti.

Serie C, quarta giornata: le gare di oggi

Girone A

Padova-Alcione Milano ore 20:45

Girone B

Milan U23-Ascoli ore 18:30

Vis Pesaro-Pontedera ore 18:30

Campobasso-Torres ore 20:45

Sestri Levante-Spal ore 20:45

Girone C

Crotone-Messina ore 18:30

Monopoli-Juventus U23 ore 18:30

Casertana-Turris ore 20:45

Catania-Picerno ore 20:45

