Serie C: riflettori puntati su Foggia-Catania, occasione Juve Stabia col Cerignola

Tutte le gare della 24esima giornata di Lega Pro. L'Avellino di Pazienza a caccia del riscatto dopo il ko con il Sorrento: il programma completo del turno

02-02-2024 11:49

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Testa alla 24esima giornata di Serie C. Il palinsesto delle gare sarà distribuito tra venerdì 2 febbraio e lunedì 5. Nel girone A, trasferta insidiosa per la capolista Mantova che sarà ospite dell’AlbinoLeffe. Nel girone B, invece, prova di maturità per la Juve Next Gen che affronterà l’Ancona. Al Sud, la Juve Stabia ospiterà l’Audace Cerignola mentre l’Avellino andrà al Veneziani per la sfida contro il Monopoli. Di seguito, tutto il programma della 24esima giornata di Lega Pro.

Il Mantova sfida l’AlbinoLeffe, la Juve Stabia ospita il Cerignola

Il Mantova, una delle protagoniste indiscusse del girone A di Serie C, si recherà a Bergamo per sfidare l’AbinoLeffe di Giovanni Lopez. Una trasferta insidiosa attende anche il Padova, che affronterà la Virtus Verona, mentre la Triestina ospiterà la Pro Patria. Nel girone B, la Juventus Next Gen dovrà dimostrare di aver definitivamente superato il periodo negativo, cercando continuità dopo i sei risultati utili consecutivi conquistati e proverà a farlo nella sfida contro l’Ancona.

Nella 24esima giornata, sarà sfida tra Cesena e Fermana, rispettivamente prima e ultima forza del girone B. Il Pescara di Zeman, invece, affronterà il Pineto. Al Sud, riflettori puntati sul match tra Foggia e Catania. La Juve Stabia non vuole assolutamente arrestare la sua corsa e cercherà di aumentare ulteriormente il gap dall’Avellino nella sfida contro l’Audace Cerignola. I biancoverdi di mister Pazienza, reduci dall’amaro ko casalingo contro il Sorrento, andranno a caccia del riscatto nella trasferta contro il Monopoli.

Il programma della 24esima giornata

Venerdì 2 febbraio

Girone B

Vis Pesaro-Gubbio ore 20:45

Girone C

Foggia-Catania ore 20:45

Juve Stabia-Cerignola ore 20:45

Latina-Giugliano ore 20:45

Picerno-Turris ore 20:45

Sabato 3 febbraio

Girone A

Arzignano-Pro Sesto ore 18:30

Giana Erminio-Novara ore 18:30

Pergolettese-Vicenza ore 18:30

Renate-Legnago Salus ore 18:30

Girone B

Juventus U23-Ancona ore 16:15

Perugia-Rimini ore 18:30

Cesena-Fermana ore 20:45

Pescara-Pineto ore 20:45

Girone C

ACR Messina-Virtus Francavilla ore 16:15

Sorrento-Crotone ore 16:15

Casertana-Potenza ore 20:45

Monopoli-Avellino ore 20:45

Taranto-Monterosi Tuscia ore 20:45

Domenica 4 febbraio

Girone A

Pro Vercelli-Atalanta U23 ore 14

Triestina-Pro Patria ore 14

Lumezzane-Alessandria ore 16:15

AlbinoLeffe-Mantova ore 18:30

Virtus Verona-Padova ore 20:45

Girone B

Torres-Sestri Levante ore 14

Carrarese-Olbia ore 16:15

Arezzo-Entella ore 18:30

Lucchese-Spal ore 18:30

Recanatese-Pontedera ore 18:30

Girone C

Benevento-Brindisi ore 14

Lunedì 5 febbraio

Girone A

Trento-Fiorenzuola ore 20:30

Serie C, dove vederla in diretta tv e streaming

Le partite di Lega Pro saranno trasmesse su Sky per le prossime due stagioni fino al 2025 e in streaming su Sky Go e Now TV. Un’opzione “in chiaro” – e dunque gratis – è riservata alla Rai. L’emittente statale avrà i diritti per trasmettere in diretta una gara a giornata, il posticipo serale del lunedì sera. I match saranno fruibili sul digitale terrestre e sul satellite. Per questa giornata sarà possibile vedere Trento-Fiorenzuola su Rai Sport.