Serie C: la Juve Stabia affonda anche il Taranto di Capuano, pokerissimo Picerno, Atalanta ko

Si è chiusa ufficialmente la 31esima giornata di Serie C. Tutti i risultati dei posticipi: al Sud, la Turris vince di misura nel derby contro la Casertana.

12-03-2024 11:54

È andata in archivio anche la 31esima giornata di Serie C. Spettacolo e colpi di scena nei posticipi di tutti e tre i gironi di Lega Pro: nel girone B vola il Cesena , di nuovo a +9 dalla Torres. Stesso sentimento al Sud per la Juve Stabia, che consolida il primo posto mandando ko il Taranto di Capuano. Di seguito, tutti i risultati.

Serie C, girone A: cadono Atalanta U23 e Renate

Il Fiorenzuola di Tabbiani ribalta l’Atalanta U23 allo scadere e guadagna tre punti importanti in ottica salvezza. I nerazzurri, in vantaggio nel primo tempo con il gol di Palestra, prima vengono recuperati da Oneto e poi superati da Musatti al 90′. Successo anche per la Pro Sesto sul campo del Renate, con i biancocelesti che espugnano il “Città di Meda” grazie al gol di Florio nella ripresa, dopo aver sprecato la chance di portarsi in vantaggio con il rigore sbagliato da Bruschi.

Cesena inarrestabile: bianconeri di nuovo +9 dalla Torres

Nel girone B, non si ferma più il Cesena che all’Orogel Stadium vince anche contro il Gubbio di Braglia: a determinare la vittoria sono state le reti di Adamo e Cristian Shpendi nella ripresa. Un successo che trascina i bianconeri nuovamente a 9 punti di vantaggio dalla Torres. Il Sestri Levante supera la Recanatese tra le mura casalinghe del “Silvio Piola” con Candiano e Oliana e si aggiudica lo scontro salvezza.

Ancora show di Adorante: la Juve Stabia consolida la vetta

Nel girone C, non molla la Juve Stabia di Guido Pagliuca, che manda ko anche il Taranto di Eziolino Capuano e inanella il quarto successo consecutivo. Succede tutto nel secondo tempo al “Romeo Menti”, con la doppietta di super Adorante e il gol di Simeri a favore dei rossoblù.

Cala il pokerissimo il Picerno nella sfida contro il Monterosi Tuscia e torna a riassaporare il gusto dei tre punti che mancava da cinque turni. Apre le marcature Santarcangelo e raddoppia Albadoro nella ripresa. Eusepi accorcia le distanze, ma la squadra di Longo si impone con la doppietta di Ciko e il gol di Esposito. La Turris, infine, vince il derby campano contro la Casertana grazie al gol di Contessa nella prima frazione di gioco e porta a casa tre punti utili per l’obiettivo salvezza.

Le classifiche dei tre gironi di Serie C