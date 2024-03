Serie C: il Picerno cade a Potenza, occhi sulla finale di Coppa Italia Padova-Catania

Il colpo di testa di Armini decide il derby lucano del girone C. Riflettori puntati sulla Coppa Italia e sul recupero della 29esima giornata tra Vicenza e Fiorenzuola

19-03-2024 11:32

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Si è ufficialmente conclusa la 32esima giornata di Serie C con il Monday Night nel girone C tra Picerno e Potenza. La formazione di Marchionni si è aggiudicata il derby lucano con il risultato finale di 1-0. Riflettori puntati sull’andata della finale di Coppa Italia tra Padova e Catania. Oggi, martedì 19 marzo, in campo anche Vicenza e Fiorenzuola per il recupero della 29esima giornata.

Serie C, 32esima giornata: Armini decide il derby lucano

Il Potenza è tornato a gioire tra le mura del “Viviani” nella sfida tutta lucana contro il Picerno. Vittoria di misura della squadra di Marchionni grazie al gol di testa di Armini nella prima frazione di gioco, con gli ospiti vicini al pareggio con un palo e una traversa. Tre punti importanti per la formazione potentina che è salita a quota 40 punti in classifica, a -2 dalla zona playoff. Murano e compagni, invece, scivolano al quarto posto, a -3 dall’Avellino di Michele Pazienza.

Finale di Coppa Italia: testa all’andata tra Padova e Catania

Inizia il conto alla rovescia per l’ultimo atto della Coppa Italia di Serie C. Via alla prima gara del doppio confronto tra Padova e Catania: sarà fischio d’inizio alle 20 all’Euganeo. A dirigere l’incontro sarà Perri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Regattieri di Finale Emilia e Pressato di Latina, con il quarto ufficiale Mastrodomenico di Matera.

Le due squadre arrivano alla finale del torneo dopo aver eliminato rispettivamente Lucchese e Rimini. I veneti, seconda forza del girone A di Serie C, hanno conquistato due punti nelle ultime tre gare di campionato. Sponda ospite, gli etnei arrivano all’impegno in Coppa Italia dopo la vittoria interna contro l’Audace Cerignola. Le due squadre si giocheranno tutto in 180 minuti, con i tempi supplementari in caso di parità ed eventualmente i calci di rigori. La sfida di ritorno è in programma martedì 2 aprile. Chi avrà la meglio potrà accedere al primo turno dei playoff.

Serie C, recupero 29esima giornata: in campo Vicenza-Fiorenzuola

Alle 19:30 si affronteranno sul campo del “Menti” Vicenza e Fiorenzuola per il recupero della 29esima giornata del girone A di Serie C. Il match, in programma lo scorso 3 marzo, è stato rinviato a causa degli allagamenti che avevano coinvolto l’impianto sportivo veneto. I biancorossi, terzi in classifica, hanno la chance di diminuire il gap dal Padova, attualmente a +10. Punti in palio pesanti anche per gli ospiti, alle prese con la corsa salvezza. La squadra di Vecchi è imbattuta da nove turni, con l’ultima vittoria conquistata sul campo della Pro Patria (0-1). La formazione di Tabbiani, invece, è reduce dal ko per 2-0 contro la capolista Mantova.