Serie C, crolla il Vicenza, Atalanta all’ultimo respiro, Mantova capolista: cosa è successo ieri

Nuova frenata del Padova, il Mantova vince e vola in vetta. Avanzano Triestina e Virtus Verona, male il Vicenza. Blitz nel finale per gli orobici U.23

25-10-2023 11:50

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

La decima giornata del Girone A di Serie C ha regalato il sorpasso in vetta del Mantova ai danni del Padova. Spettacolo e gol tra Novara e Atalanta U23, con gli orobici che hanno avuto la meglio nei minuti finali. Male il Vicenza, battuto 3-1 dal Fiorenzuola: terzo ko negli ultimi quattro turni per i biancorossi.

Serie C, in campo il Girone A: vola il Mantova, ora è primo

Secondo successo di fila e primo posto in classifica per il Mantova di Davide Possanzini, che supera di misura la Pro Vercelli. Muroni sblocca il match al 57′, poco dopo gli ospiti restano in dieci per il rosso a Camigliano. In precedenza Sassi aveva parato un rigore a Burrai.

Scivola al secondo posto il Padova, ancora imbattuto ma al terzo pareggio nelle ultime quattro giornate. La squadra di Vincenzo Torrente non sfonda all’Euganeo e col Renate finisce solo 0-0. Il Mantova si porta a quota 23 punti, frutto di sette successi, due pareggi e una sconfitte, mentre il Padova insegue a 22.

Triestina e Virtus Verona avanzano: la vetta dista tre lunghezze

Triestina e Virtus Verona vincono in trasferta, mettono pressione al Padova, e vedono il primato distante solo tre punti. Gli alabardati si impongono 3-1 sul campo del Legnago Salus grazie alla straordinaria doppietta in sei minuti (13′ e 19′) di Redan e il tris nella ripresa di D’Urso.

Ai veneti, invece, basta il sigillo di Metlika dopo soli 4′ per mandare al tappeto la Pro Sesto. Avanza anche l’Arzignano che liquida il Lumezzane con un secco 2-0: a bersaglio Lakti e Bernardi. Crolla il Vicenza, travolto 3-1 dal Fiorenzuola. Per i biancorossi terza sconfitta nelle ultime quattro uscite in campionato.

Atalanta U23 corsara, prima gioia per l’Alessandria

A Novara partita dalle mille emozioni, ma a prevalere è l’Atalanta U23 che si impone con il risultato di 2-3. I piemontesi sbloccano la gara, poi si fanno rimontare e sorpassare dagli ospiti, acciuffano il pareggio, ma crollano nel finale, quando Ghislandi, all’85’, consente ai nerazzurri di aggiudicarsi l’intera posta in palio.

Sorride l’Alessandria, che trova il primo successo stagionale rifilando tre reti alla malcapitata Pergolettese. Pareggio a reti bianche tra Giana Erminio e AlbinoLeffe, il Trento va a vincere 2-0 sul campo della Pro Patria.