Serie C, domani Zeman cerca il filotto con l’Olbia, occhio a Juve-Pineto e Atalanta-Padova

Ecco il primo "Serie C Day" della stagione: tutte le gare della 17esima giornata. Cresce l'attesa per il derby campano tra Benevento e Avellino

08-12-2023 12:23

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

La Serie C è pronta per la 17esima giornata di campionato con un weekend carico di partite. Da oggi, venerdì 8 dicembre, fino a lunedì 11, i riflettori saranno puntati su un vasto calendario distribuito nei tre gironi. Si apre così il primo “Serie C Day”, con nove partite in programma, di cui otto appartenenti al girone A e una al girone C. Domani, spazio alla sfida tra Atalanta U23 e Padova. Nel girone B, il Pescara di Zeman affronterà l’Olbia e andrà a caccia della terza vittoria consecutiva. Tante emozioni si attendono anche sui campi del girone C, con la capolista Juve Stabia che sarà ospite del Crotone. Di seguito, il calendario completo e dove vederle in diretta tv e streaming.

Primo Serie C Day: dove vederlo in diretta tv e streaming

La 17esima giornata di Lega Pro si apre con il primo “Serie C Day” della stagione. Oggi, venerdì 8 dicembre, si disputeranno otto gare del girone A e una del girone C. Fischio d’inizio alle 14 per cinque gare, con il Legnago che ospiterà il Novara ultimo in classifica e il Lumezzane impegnato con la Pro Sesto.

Spazio anche a Pro Patria-Alessandria, Pro Vercelli-Trento e Renate-AlbinoLeffe. Cresce l’attesa per il big match di giornata tra Vicenza e Mantova con inizio fissato alle 17. Contemporaneamente in campo anche Fiorenzuola-Arzignano e Pergolettese-Virtus Verona.Ad aprire le danze nel girone C sarà la sfida al vertice tra Picerno e Casertana. Le squadre occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto in classifica con soli due punti di distanza e tenteranno l’assalto alla capolista Juve Stabia.

Tutte le sfide del weekend di Serie C saranno visibili in diretta tv su Sky Sport e in streaming sull’app di Sky Go e NOW TV.

Le gare di oggi venerdì 8 dicembre

Girone A

Legnago Salus-Novara ore 14

Lumezzane-Pro Sesto ore 14

Pro Patria-Alessandria ore 14

Pro Vercelli-Trento ore 14

Renate-AlbinoLeffe ore 14

Fiorenzuola-Arzignano ore 17

Vicenza-Mantova ore 17

Pergolettese-Virtus Verona ore 17

Girone C

Picerno-Casertana ore 17

17esima giornata: testa al derby tra Messina e Catania

Tifosi e appassionati di Serie C faranno il pieno di emozioni anche nella giornata di domani, sabato 9 dicembre. Il girone A si chiuderà con le gare Atalanta U23-Padova e Triestina-Giana Erminio. La squadra di Modesto andrà a caccia del secondo successo consecutivo dopo quello conquistato in casa contro la Triestina. I biancorossi, invece, tenteranno di difendere l’imbattibilità e di inseguire il primo posto occupato attualmente dal Mantova. In piena corsa anche la squadra di Tesser, attualmente a -1 dal Padova.

Scenderanno in campo anche le squadre del girone B, con la Juventus U23 che ospiterà il Pineto, con i bianconeri chiamati a far punti per risalire in classifica e allontanarsi dalla zona calda. In campo anche il Pescara di Zeman che affronterà l’Olbia e proverà a cavalcare l’onda dell’entusiasmo concesso dalle ultime due vittorie in campionato contro Pontedera ed Entella. In serata, scenderà in campo anche la capolista Cesena che sarà ospite della Recanatese.

Nel girone C, spazio alle due gare delle 18:30 con Crotone-Juve Stabia e Giugliano-Monterosi. Alle 20:45, invece, cresce l’attesa per il derby siciliano tra Messina e Catania che andra in scena al “Franco Scoglio”.

Girone A

Atalanta U23-Padova ore 16:15

Triestina-Giana Erminio ore 18:30

Girone B

Juventus U23-Pineto ore 16:15

Pescara-Olbia ore 16:15

Pontedera-Gubbio ore 16:15

Spal-Entella ore 18:30

Recanatese-Cesena ore 20:45

Girone C

Crotone-Juve Stabia ore 18:30

Giugliano-Monterosi Tuscia ore 18:30

ACR Messina-Catania ore 20:45

Turris-Latina ore 20:45

Derby campano tra Benevento e Avellino

Nella giornata di domenica 10 dicembre, si chiuderà il girone B. Sono cinque le gare in programma, tra cui quattro con fischio d’inizio alle 14 e una alle 16:15. La Fermana, ospite della Lucchese, proverà a riassaporare nuovamente il gusto della prima e unica vittoria conquistata finora in campionato, che risale alle scorso 9 settembre in occasione della sfida contro il Pontedera. La Torres, che vorrà proseguire la sua corsa verso la vetta della classifica, affronterà l’Arezzo.

Nel girone C, i riflettori sono puntati sul big match di giornata tra Benevento e Avellino. Il derby campano torna a disputarsi dopo sei anni con le due squadre che attualmente si trovano a lottare nelle zone alte della classifica. Da una parte, i giallorossi sono protagonisti di un periodo altalenante con 7 punti conquistati nelle ultime cinque gare: la formazione di Andreoletti, nell’ultimo turno, è stata mandata ko dalla capolista Juve Stabia. L’Avellino, invece, vuole lasciarsi alle spalle i malumori causati dalla mancata vittoria nelle ultime tre partite di campionato.

Girone B

Lucchese-Fermana ore 14

Rimini-Carrarese ore 14

Sestri Levante-Ancona ore 14

Torres-Arezzo ore 14

Perugia-Vis Pesaro ore 16:15

Girone C

Sorrento-Brindisi ore 16:15

Benevento-Avellino ore 18:30

Foggia-Potenza ore 18:30

17esima giornata Serie C: i posticipi

La 17esima giornata di Serie C si chiuderà con i due derby pugliesi del girone C. Alle 20:30 ci sarà la sfida tra il Taranto di Capuano e il Monopoli: la sfida verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e potrà essere seguita in streaming sull’app RaiPlay. Solo 15 minuti più tardi, scenderanno in campo anche Virtus Francavilla e Audace Cerignola.

Girone C