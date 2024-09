Serie C, impresa Clodiense: batte la Triestina in 10 per 85', rimonta Entella, Musso torna tra i prof e il Sorrento vola

Prima vittoria della matricola Clodiense con una prestazione eroica. l'Entella vince ancora, Sorrento corsaro: tutti i risultati e le curiosità in C

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Le gare del sabato della seconda giornata di Serie C hanno regalato risultati e storie di rilievo. A partire dall’impresa della matricola Clodiense ai danni della Triestina fino ai gol di Stuckler e Musso, attaccanti di Giana Erminio e Sorrento che meritano la copertina del saturday.

Serie C, Girone A: Union Clodiense stoica, tre punti d’oro

La partita tra la neopromossa Clodiense e la Triestina è tutta concentrata nei minuti iniziali di un match che i padroni di casa ricorderanno inevitabilmente a lungo. A Legnano la squadra allenata da Antonio Andreucci sblocca il match dopo 5′ con Biondi. Neppure il tempo di esultare e i veneziani restano in dieci per il rosso diretto a Nelli. Gli ospiti non riescono ad approfittare della superiorità numerica per via dell’ottima prestazione dell’Union, che conquista così i suoi primi tre punti in classifica. Il Renate vince ancora, sempre di misura: 1-0 alla Feralpisalò griffato Di Nolfo e primo posto. Finisce 1-1 tra Giana Erminio e Pro Patria: a Pitou risponde nella ripresa Stuckler. Il giovane danese, al suo esordio in C, è reduce da un’annata da 30 gol con la Primavera della Cremonese: se il buongiorno si vede dal mattino…

Girone B: rimonta Entella e vetta della classifica

L’Entella ha una voglia matta di tornare in Serie B e lo dimostra andando a vincere in rimonta sul campo del Rimini. Sei punti in due partite per i liguri guidati da Fabio Gallo, che al 14′ subiscono il vantaggio dei romagnoli firmato Ubaldi. Castelli prima e Guiu dopo regalano l’intera posta in palio e la vetta della classifica (condivisa – al momento – solo con il Gubbio) agli ospiti. A differenza della Triestina, il Campobasso sfrutta eccome l’uomo in più nella sfida contro il Legnago, rimasto in dieci prima dell’intervallo per l’espulsione di Zanandrea. Di Stefano e Haveri nel recupero fissano il risultato sul 2-0. Pareggio a reti bianche tra Sestri Levante-Pineto, gara che si è giocata allo stadio Sivori al termine di un’attesa lunga 15 mesi.

Girone C: Sorrento ringrazia il bomber della ‘D’

Il Sorrento espugna Monopoli e sale a quota 4 punti in classifica nel Girone C di Serie C. Gran colpo, quello messo a segno dall’undici di Enrico Barilari che passa in Puglia grazie al gol realizzato da Antonino Musso, il bomber venuto dalla D. Il classe 1999 è stato acquistato quest’anno dopo aver timbrato il cartellino 18 volte con la maglia del Bra: il ritorno tra i professionisti lascia dunque ben sperare in ottica futura. Padroni di casa sfortunati: due i legni colpiti con Vazquez e Pace.