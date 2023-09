Serie C, Juve Next Gen ko, storico successo dell’Atalanta: cosa è successo ieri

I risultati delle partite di ieri e il programma del torneo per tutto il lungo weekend. Che si concluderà di lunedì sera con i posticipi del Girone C

16-09-2023 09:17

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Come sempre il menù della Serie C si configura come piuttosto ricco. Cominciata ieri con diversi match andati in scena, la terza giornata proseguirà fino a lunedì sera con numerose partite di spessore. Ma concentriamoci su quanto accaduto nelle ultime 24 ore con qualche risultato sorprendente in mezzo alle solite certezze. E’ arrivato anche il primo successo in assoluto della neonata Atalanta U-23, mentre meno fortuna ha avuto la Juventus Next Gen. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Nel Girone A primo successo per l’Atalanta

Al terzo tentativo la Dea ha fatto colpo. Dopo un pareggio e una sconfitta l’Atalanta U-23 di Francesco Modesto riesce a portare a casa i tre punti. E li ottiene a seguito di un pirotecnico 3-2 con il quale, nel proprio impianto di casa a Caravaggio, si libera della Giana Erminio.

Nel primo tempo è Italeng a indirizzare il confronto in favore dei nerazzurri, sebbene la formazione ospite sia dura a mollare e riesca ad accorciare con il sigillo di Minotti. Nella ripresa arriva il tris orobico di Mallamo, con Verde che rimette in pista inutilmente la Giana. Nella giornata di oggi attenzione particolare rivolta a Triestina-Pro Vercelli che eccezionalmente si giocherà nello stadio del Pordenone.

Girone B: la Juve perde ancora. Colpaccio del Perugia

Possiamo senza alcun dubbio definirlo uno scontro diretto, dal momento che Spal e Perugia provengono entrambe dalla B. Ebbene, dal confronto del Mazza è il Grifone ad uscirne vincitore grazie ad un prezioso 2-1 che porta a 5 i punti degli umbri. Tra le big vince anche il Cesena che espugna lo stadio del Pontedera per 3-1 con le reti decisive realizzate nel finale.

Pazzesco quello che è accaduto a Rimini, invece, dove la Juve Next Gen va per tre volte in vantaggio lasciandosi sempre rimontare e finendo col perdere nuovamente. Pensare che il Rimini non vinceva in casa addirittura da dicembre 2022! L’Ancona, infine, passa di cortomuso con il Pineto: gol di Peli.

Per quanto riguarda le partite di oggi gli occhi sono inevitabilmente puntati sul derby Entella-Sestri Levante. Ma il big match per eccezione è indubbiamente quello che vede opposti il Pescara di Zdenek Zeman e l’Arezzo di Paolo Indiani. Insomma, le premesse sembrano buone affinché si possa assistere a tanti altri gol che equivalgono ad uno spettacolo degno di nota.

Serie C, il programma della terza giornata

GIRONE A

Mantova-Pro Sesto (sabato 16 settembre ore 20.45)

Pergolettese-Renate (sabato 16 settembre ore 20.45)

Triestina-Pro Vercelli (sabato 16 settembre ore 20.45)

Pro Patria-Arzignano (domenica 17 settembre ore 16.15)

Alessandria-Padova (domenica 17 settembre ore 18.30)

Fiorenzuola-AlbinoLeffe (domenica 17 settembre ore 18.30)

Vicenza-Lumezzane (domenica 17 settembre ore 18.30)

Legnago Salus-Virtus Verona (domenica 17 settembre ore 18.30)

Novara-Trento (domenica 17 settembre ore 18.30)

GIRONE B

Carrarese-Vis Pesaro (sabato 15 settembre ore 18.30)

Recanatese-Lucchese (sabato 15 settembre ore 18.30)

Entella-Sestri Levante (sabato 15 settembre ore 20.45)

Gubbio-Fermana (sabato 15 settembre ore 20.45)

Olbia-Torres (sabato 15 settembre ore 20.45)

Pescara-Arezzo (sabato 15 settembre ore 20.45)

GIRONE C

Avellino-Foggia (domenica 17 settembre ore 20.45)

Casertana-Benevento (domenica 17 settembre ore 20.45)

Catania-Picerno (domenica 17 settembre ore 20.45)

Potenza-Monopoli (domenica 17 settembre ore 20.45)

Turris-Sorrento (domenica 17 settembre ore 20.45)

Virtus Francavilla-Crotone (domenica 17 settembre ore 20.45)

Audace Cerignola-Brindisi (lunedì 18 settembre ore 20.45)

Giugliano-Juve Stabia (lunedì 18 settembre ore 20.45)

Monterosi-Latina (lunedì 18 settembre ore 20.45)

Taranto-Messina (lunedì 18 settembre ore 20.45)

Dove vedere la Serie C in tv e in streaming

Il campionato sarà trasmesso per tutt0 l’anno in diretta esclusiva su Sky Sport. A rafforzare la partnership è stato anche il cambio del nome in Serie C Now, come comunicato dal presidente Marani prima dell’inizio della stagione. I match si potranno vedere anche in streaming su Sky GO e su NOW Tv. Ogni giornata una partita in chiaro spetta alla Rai, questa volta è il turno di Audace Cerignola-Brindisi, in programma lunedì 18 settembre alle ore 20.45 su Rai Sport.