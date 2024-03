Serie C: La Juve Stabia vede la B, il Mantova fermato dal Trento, harakiri Avellino

Girone C, scatto decisivo verso la promozione delle vespe: vittoria col Sorrento e ko del Benevento. Tutti i risultati: il Pescata torna a vincere

24-03-2024 10:40

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Le gare del sabato della Serie C avvicinano con decisione la Juve Stabia alla promozione in B, grazie al successo nel derby col Sorrento. Male l’Avellino, che cade col Giugliano. Nel Girone A il Mantova frena, mentre nel Girone B si registra la vittoria di misura della Torres.

Serie C, Girone A: il Mantova capolista non va oltre il pareggio

Dopo tre successi di fila, il Mantova si ferma in trasferta col Trento. In occasione della 33esima giornata, la capolista guidata da Davide Possanzini pareggia 1-1. Biancorossi avanti con Fiori, ma i padroni, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Giannotti a fine primo tempo, impattano al 61′ con Pasquato. Anche il big match per i piani alti tra Vicenza e Legnago Salus termina 1-1. L’AlbinoLeffe non approfitta del turno casalingo con la Pro Sesto (1-1), mentre Fiorenzuola, Giana Erminio e Lumezzane rifilano tre reti a Pro Patria, Alessandria e Virtus Verona.

Girone B: la Torres torna al successo, vince anche il Pescara

La Torres batte la Vis Pesaro all’ultimo respiro: a decidere il match è Diakite di testa al 93′. Grazie a questa vittoria la compagine sarda si porta a -8 dal Cesena che giocherà oggi sul campo della Lucchese. Torna a sorridere il Pescara, che dà un calcio alla crisi superando il Pontedera con il gol di Merola pochi istanti prima dell’intervallo. Dunque, pur non incantando, Emmanuel Cascione debutta in panchina con tre punti pesanti. Il Perugia quarto in classifica non riesce a mandare al tappeto il Pineto: al Curi finisce 2-2. La Recanatese liquida con un secco 2-0 un Ancona rimasto in nove, mentre tra Spal e Carrarese termina con un pareggio a reti bianche.

Girone C: la Juve Stabia fa suo il derby, Benevento flop

Cade il Benevento di Auteri. E lo fa in maniera sorprendente in casa contro il Monopoli. Al contrario, la Juve Stabia si aggiudica il non facile derby col Sorrento (1-2) e compie uno scatto forse decisivo verso la promozione in Serie B. Le Vespe di Pagliuca piegano i rossoneri con le reti di Meli e Mosti portandosi a +9 sui sanniti. Emozioni, gol, espulsioni (una per parte) e polemiche tra Giugliano e Avellino: i Lupi, due volti avanti, perdono 3-2 e restano al terzo posto a -4 dal Benevento. Non ne approfitta neppure il Picerno, sconfitto 2-0 in casa dal Latina. Il Foggia asfalta il Messina 3-0 con i siciliani ridotti in nove per i rossi a Manetta e Frisenna; la Virtus Francavilla vince 2-0 contro il Monterosi Tuscia.