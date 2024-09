Juve U.23 Montero salvato dal portiere, il Trapani di Aronica sbaglia 2 rigori, il Foggia ne prende 4, il Crotone 5

Serie C, pioggia di gol nel girone C: il Potenza ferma il Cerignola. Oggi in campo i tre posticipi del girone B, poi testa al turno infrasettimanale

La quinta giornata di Serie C ha riservato diverse sorprese, tra cui il terremoto in casa Avellino, che ha visto uno stravolgimento nell’area tecnica dopo la sconfitta contro il Latina. La giornata si concluderà oggi, lunedì 23 settembre, con i tre posticipi del girone B. Ecco i risultati delle partite disputate nella giornata di domenica.

Girone A, vittoria per Trento e Lumezzane

Vittoria di misura del Trento contro il Caldiero grazie al gol decisivo di Samuel Di Carmine, alla sua seconda rete consecutiva dopo quella segnata nel turno precedente contro l’Arzignano. Questo successo porta la squadra di Tabbiani a quota 8 punti, insieme ad AlbinoLeffe e Lumezzane. Proprio il Lumezzane, guidato da Franzini, ha sconfitto l’Atalanta U23 con le reti di Malotti e Iori nel primo tempo. Navarro ha accorciato inutilmente le distanze per l’Atalanta al 40′ della ripresa, segnando il suo primo gol in Italia.

Pari tra Entella e Pianese, ko Ascoli: in bilico Carrera

All’Entella basta il pareggio contro la Pianese per piazzarsi momentaneamente in cima alla classifica, in attesa del big match tra Pescara e Perugia, in programma questa sera. Il punto è arrivato grazie al gol di Franzoni, che ha risposto all’iniziale vantaggio dei toscani firmato da Mastropietro. L’Ascoli cade tra le mura amiche del Del Duca, sconfitto dalla Lucchese: tutto si decide nel secondo tempo, con il botta e risposta tra Saporiti e Corazza, prima del gol decisivo su rigore in pieno recupero di Sasanelli. Nel frattempo, il club riflette sulla posizione di Carrera in panchina. A chiudere il turno, oltre Pescara-Perugia, ci saranno Rimini-Milan U23 e Spal-Carpi.

Il Trapani continua a sbagliare rigori, si ferma il Cerignola

Pioggia di gol nel girone C di Serie C. Il Benevento cala il poker contro il Foggia e si porta in vetta alla classifica grazie alle reti di Oukhadda e Manconi nel primo tempo. L’ex Modena ha poi realizzato il bis su rigore a inizio ripresa, seguito dal gol finale di Lanini, anche lui dal dischetto. Ottima prestazione anche per il Picerno, che ha travolto il Crotone con una manita. Nel primo tempo, l’autogol di Armini è stato pareggiato da Cargnelutti, ma nei minuti finali della frazione, i padroni di casa si sono scatenati con la doppietta di Energe e il rigore trasformato da Maiorino. Il Crotone ha tentato di reagire con Gomez nella ripresa, ma Volpicelli ha chiuso il match sul 5-2.

Il Potenza continua il suo buon momento fermando l’Audace Cerignola: decisivo il rigore parato da Cucchietti a Salvemini e la rete di Caturano nella ripresa, che ha garantito i tre punti. Gara al cardiopalma tra Giugliano e Catania, con i campani che hanno ottenuto un sorprendente successo. Dopo il vantaggio iniziale di Giorgione, le squadre si sono scatenate nel secondo tempo: Verna ha trovato il pareggio, ma Njambe e Balde hanno riportato avanti il Giugliano. Il rigore di Montalto nel finale ha solo accorciato le distanze per il Catania.

Rimpianti per il Trapani, che non va oltre l’1-1 contro la Juventus Next Gen. Dopo il vantaggio siglato da Ciotti, Kanoute ha fallito l’occasione per raddoppiare, sparando alto un rigore. Nella ripresa, Guerra ha trovato il pari per i bianconeri, con Daffara protagonista nel parare un altro rigore per i siciliani di Zuppel. Per il Trapani, tre errori dal dischetto nelle ultime due giornate.

Serie C 2024/25, testa al turno infrasettimanale

Nemmeno il tempo di digerire i risultati della quinta giornata, che le squadre di Serie C tornano in campo per il sesto turno, con un calendario fitto di impegni. Le partite si disputeranno da martedì 24 a giovedì 26 settembre. Ecco l’elenco completo delle sfide in programma:

Girone A

AlbinoLeffe-Pro Patria (martedì 24 settembre ore 18:30)

Vicenza-Renate (martedì 24 settembre ore 20:45)

Novara-Pro Vercelli (martedì 24 settembre ore 20:45)

Padova-Virtus Verona (martedì 24 settembre ore 20:45)

Atalanta U23-Pergolettese (mercoledì 25 settembre ore 18:30)

Caldiero Terme-Alcione Milano (mercoledì 25 settembre ore 18:30)

Lecco-Arzignano (mercoledì 25 settembre ore 18:30)

FeralpiSalò-Giana Erminio (mercoledì 25 settembre ore 20:30)

Union Clodiense-Trento (giovedì 26 settembre ore 18:30)

Triestina-Lumezzane (gioved 26 settembre ore 20:45)

Girone B

Arezzo-Gubbio (martedì 24 settembre ore 20:45)

Sestri Levante-Torres (martedì 24 settembre ore 20:45)

Lucchese-Pianese (mercoledì 25 settembre ore 18:30)

Ternana-Legnago Salus (mercoledì 25 settembre ore 18:30)

Carpi-Ascoli (giovedì 26 settembre ore 18:30)

Milan U23-Spal (giovedì 26 settembre ore 18:30)

Pineto-Pontedera (giovedì 26 settembre ore 18:30)

Campobasso-Vis Pesaro (giovedì 26 settembre ore 20:45)

Perugia-Rimini (giovedì 26 settembre ore 20:45)

Entella-Pescara (giovedì 26 settembre ore 20:45)

Girone C