Serie C: la Triestina liquida l’Alessandria, riflettori su Catania-Giugliano e Gubbio-Torres

27-03-2024 12:39

Prosegue il momento d’oro della Triestina che centra il quarto risultato utile di vila e vince il recupero del 31° turno contro l’Alessandria, ultima in classifica nel girone A di Serie C. Domani, 28 marzo, si proseguirà con la 34esima giornata di campionato, con tanti match interessanti in programma e partite delicate in vista della fine della fase regolare della stagione. I playoff e i playout sono sempre più vicini e ora ogni punto può fare la differenza.

Triestina, tris all’Alessandria

La squadra di Bordin fatica, ma riesce a superare l’Alessandria. La partita resta in equilibrio per lunghi tratti e solo al 42′ i padroni di casa la sbloccano con il solito Lescano, che realizza così il quindicesimo gol in campionato (in testa alla classifica cannonieri della Serie C). Gli ospiti non escono dal match e al 47′ trovano il pari con Nunzella. Ma la gioia dura poco e al 68′ ci pensa Correia a riportare in vantaggio i biancorossi. Dopo dieci minuti Redan mette la parola fine al match. La Triestina conquista tre punti e vola al quarto posto in classifica. Notte fonda per i piemontesi alla quarta sconfitta di fila e con la zona salvezza che resta ormai solo un miraggio.

Serie C, il programma della 34ª giornata

GIOVEDI’ 28 MARZO

GRUPPO A

Padova-Pergolettese ore 20.45

GRUPPO B

Carrarese-Perugia ore 20.30

Fermana-Rimini ore 20.45

Gubbio-Torres ore 20.45

Vis Pesaro-Lucchese ore 20.45

GRUPPO C

Catania-Giugliano ore 20.45

SABATO 30 MARZO

GRUPPO A

AlbinoLeffe-Trento ore 14.00

Arzignano-Triestina ore 161.5

Novara-Lumezzane ore 16.15

Giana Erminio-Fiorenzuola ore 18.30

Mantova-Atalanta U23 ore 18.30

Pro Patria-Legnago ore 18.30

Virtus Verona-Renate ore 18.30

Alessandria-Pro Vercelli ore 20.45

Pro Sesto-Vicenza ore 20.45

GRUPPO B

Olbia-Sestri Levante ore 14.00

Arezzo-Juve Next Gen ore 14.00

Ancona-Spal ore 16.15

Cesena-Pescara ore 16.15

Virtus Entella-Pontedera ore 16.15

Pineto-Recanatese ore 20.45

GRUPPO C

Casertana-Taranto ore 14.00

Monopoli-Sorrento ore 14.00

Monterosi-Benevento ore 14.00

Juve Stabia-Messina ore 16.15

Latina-Foggia ore 18.30

Potenza-Crotone ore 18.30

Audace Cerignola-Turris ore 20.45

Avellino-Picerno ore 20.45

Brindisi-Virtus Francavilla ore 20.45

Dove vedere la Serie C

Le partite sono trasmesse in diretta tv e streaming su: