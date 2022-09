05-09-2022 18:16

Forse non doveva finire così, eppure sembra che l’epilogo di questa lunga estate di indiscrezioni, rumors e tentativi di riallacciare i rapporti con i principali contendenti in Serie A, da parte di Wanda Nara, siano giunti a una conclusione alquanto inaspettata.

Secondo quanto riferiscono, infatti, i media turchi nella serata di lunedì è atteso a Istanbul l’arrivo di Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter al centro di un intrigo di mercato nella sessione estiva appena chiusa che avrebbe dovuto riportarlo in Italia, a casa come ha sempre affermato la moglie agente.

Icardi e la sua lunga estate calda

Nella lunga estate calda che ha visto intrecciarsi temi quali ingaggio, interessi professionali e contratti televisivi destinati a Wanda Nara, né il Monza, né la sempre interessata Juventus o il sogno Real Madrid hanno davvero palesato la convinzione che invece in questo scorcio ha manifestato il Galatasaray che ha deciso di reclutare anche l’attaccante argentino che il con il PSG non ha mai raggiunto una vera intesa, da quando è approdato a Parigi. E ciò nonostante i cambi in panchina (Tuchel e Pochettino, entrambi poco innamorati dell’argentino) e l’addio di Leonardo.

Certo, come ha ammesso la stessa Wanda Nara all’Inter la situazione non consentiva di pensare ad altro che alla cessione e al trasferimento e allora la soluzione PSG, per l’ex capitano nerazzurro non poteva che rappresentare per contratto e ingaggio l’unica via percorribile.

Oggi che Icardi sembra destinato al campionato turco (il mercato si chiude l’8 settembre), come il napoletano Dries Mertens e come ha scelto Andrea Pirlo in questa seconda carriera da allenatore, ecco che si stringono i tempi per visite mediche e la firma sul contratto che – come si può ipotizzare – non risulterà modesto, ma all’altezza di un attaccante della sua esperienza e con il suo curriculum.

La smentita da Ibiza e i ritardi nella cessione

Si chiude così un ciclo, soprattutto per Icardi, che aveva dovuto smentire da Ibiza nel corso dell’estate l’imminente cessione alimentata dalla sua mancata partecipazione alla fase iniziale della preparazione con i compagni del Paris Saint-Germain che lasciava presagire l’imminenza dell’operazione in uscita.

Un addio difficile, più per l’ingaggio che nel caso di Mauro è gigantesco (circa 10 milioni di euro) che per la volontà delle parti: se non vi saranno intoppi allora si aprirà una nuova fase per l’argentino.

La decisione di Wanda Nara

E stavolta Wanda potrebbe decidere di non seguirlo. Sia in Argentina, sia a Parigi la influencer e modella argentina ha dimostrato di sapersi ritagliare spazi di enorme e sapiente costruzione della sua carriera, tanto da aver dimostrato di sapersi calare perfettamente nella realtà parigina e di scoprirsi ambita e apprezzata dalle prestigiose case di moda francese che si sono contesi Wanda Nara, emblema di quanto e come i social contino.

Una imprenditrice capace, ora, di seguire il lancio della sua nuova linea di costumi da bagno e di una linea di cosmetici che in Argentina e non solo sta diventando sempre più commerciale.

E poi i 5 figli della coppia sarebbero costretti a cambiare ambiente, cosa che a questo punto la stessa Wanda potrebbe essere riluttante a fare per rimanere più vicina ai loro interessi e alle loro necessità.

